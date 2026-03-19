Man uit auto geslingerd en doodgereden, bestuurder (21) krijgt taakstraf
Reda L. (21) krijgt de maximale taakstraf van 240 uur voor een dodelijk ongeluk op de A67 bij Eersel in oktober 2024. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag geoordeeld. Toen Reda de macht over het stuur verloor, werd de 18-jarige Mohammed uit de auto geslingerd en overreden door meerdere auto’s. De jonge Belg overleed ter plekke.
Het ongeluk gebeurde op 20 december 2024. Het was een vrijdagavond rond half elf en vier jonge vrienden uit de regio Geel wilden op stap in Eindhoven. De stemming in de auto was goed. Reda reed in de Volkswagen Polo van de vader van Mohammed. Die mocht alleen rijden onder toezicht, zoals dat in België gaat met beginnende bestuurders en dus reed Reda en zorgde Mohammed voor de muziek.
Ter hoogte van Eersel ging het gruwelijk mis. Mohammed liet Reda een videoclip op zijn telefoon zien. Reda keek iets te lang en reed hard op een voorligger in. Een van de vrienden achterin zag het gebeuren, maar zijn waarschuwing was al te laat. Reda trok het stuur nog naar links, raakte de voorligger en knalde op de vangrail in het midden van de snelweg.
Mohammed, die geen gordel droeg, werd uit de auto geslingerd en belandde op het asfalt. Twee automobilisten konden de jongeman niet meer ontwijken en reden over hem heen. Meteen was duidelijk dat Mohammed niet meer leefde en de drie vrienden waren in paniek.
De rechtbank oordeelt dat Reda L. fout zat. De geboren Eindhovenaar, die nu in Laakdal bij Geel woont, had 'onvoldoende aandacht voor de situatie op de weg en de medeweggebruikers', zo ziet de rechtbank. "Daardoor heeft hij de voor hem rijdende personenauto te laat opgemerkt, waardoor hij een botsing met deze auto niet meer kon voorkomen. Door deze impact en de daaropvolgende voertuigbewegingen van de Volkswagen Polo werd zijn bijrijder uit het voertuig geworpen, overreden door andere weggebruikers en is hij overleden."
Tijdens de zitting in de rechtbank in Den Bosch was Reda heel timide. Hij vond het moeilijk om wat dieper gaande vragen te beantwoorden en bleef het liefst weg van al te emotionele zaken. Hij heeft nog wel contact met de familie van zijn vriend Mohammed maar fijn voelt het allemaal niet. De rechtbank vindt dit positief en ook het feit dat Reda L. zijn fouten toegaf kan de rechtbank waarderen.
Reda had ook geen drank of drugs op en reed niet te hard, zo bleek uit onderzoek. Hij weet niet veel meer van het ongeluk. "Het ging allemaal zo snel", vertelde hij. "In een flits was het gebeurd."
De officier van justitie eiste twee weken geleden dat het rijbewijs van Reda L. moest worden ingetrokken, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Dat zou voor Reda te grote gevolgen hebben, omdat hij zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. Ook heeft hij de auto nodig om vanuit België zijn taakstraf in Nederland uit te voeren. De rechtbank volstond met een voorwaardelijke rijontzegging van 1 jaar.
