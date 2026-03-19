Man (53) vrijgesproken van seksueel misbruik collega, te weinig bewijs

De 53-jarige Franciscus van E. uit Deurne is donderdag vrijgesproken van ontucht met een verstandelijk beperkte collega in Beek en Donk. Twee weken geleden eiste de officier van justitie nog 240 uur taakstraf, maar volgens de rechtbank in Den Bosch is er te weinig bewijs voor seksueel misbruik.

De verdachte en het slachtoffer werkten in 2022 allebei bij hetzelfde bedrijf in Beek en Donk. De twee konden het goed met elkaar vinden als collega’s. Van E. heeft een lichte beperking en het slachtoffer heeft de ontwikkeling van iemand van 1,5 tot 3 jaar oud.

De begeleiders van de vrouw merkten begin 2023 dat er iets met haar aan de hand was. Uiteindelijk kwam er mondjesmaat uit dat ze door Van E. seksueel misbruikt zou zijn. Dat gebeurde op het werk en in het huis van zijn broer.

Niet genoeg bewijs

De verklaringen van de twee staan lijnrecht tegenover elkaar. Steunbewijs ontbreekt volgens de rechter. "De rechtbank constateert dat er geen directe getuigen van het vermeende seksuele misbruik zijn geweest."

De rechtbank merkt wel op dat "een vrijspraak om de hier gehanteerde redenen niet hoeft te betekenen dat de verklaring van het slachtoffer vals of onbetrouwbaar is."