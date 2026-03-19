Examenleerlingen scoren jurken en pakken voor een tientje

Galajurken in alle kleuren van de regenboog, kostuums en lakschoenen: in de Gala pop-up store in Eindhoven zijn eindexamenleerlingen woensdag al warmgedraaid voor het eindgala. Voor slechts 20 euro konden zij een complete outfit bij elkaar sprokkelen.

Tevreden kijkt een jongedame in de spiegel. Ze draagt een blauwe jurk en schiet nog een hakschoentje aan. “Ik vind het echt heel mooi”, zegt ze. Al is het nog even de vraag of dit ook echt de jurk gaat worden waarmee ze straks op het gala verschijnt. De zaal in cultuurpodium Dynamo is voor de tweede dag gevuld met kledingrekken met jurken in alle kleuren, soorten en maten. Ook muiltjes, tasjes, sieraden en kostuums zijn er in overvloed.

Dankzij organisaties als de Kledingbank Eindhoven en het Leger des Heils Reshare Store kunnen leerlingen daar voor het derde jaar op rij tweedehands galakleding shoppen. Zo zijn jurken en pakken 10 euro, schoenen 5 euro en accessoires 2,50. Voor een complete outfit betalen leerlingen maximaal 20 euro. “Het is niet echt de stijl die ik normaal draag”, zegt Thijs uit Eindhoven over het zwarte kostuum waarmee hij het pashokje uit loopt. “Maar ik vind het er wel vet uitzien”, vult hij tevreden aan.

Thijs past een pak voor zijn eindexamengala (foto: Omroep Brabant).

