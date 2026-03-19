Nog een man uit Tilburg aangehouden voor explosie bij synagoge

Een 19-jarige man uit Tilburg is donderdag aangehouden voor een explosie bij een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam vorige week. Eerder werden er al vier andere Tilburgers aangehouden voor hun betrokkenheid bij de explosie.

De explosie vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag. De vier andere Tilburgers zijn die nacht aangehouden bij een andere Rotterdamse synagoge in de wijk Hillegersberg. In hun auto vond de politie een jerrycan. Maandag bepaalde de rechter-commissaris dat het viertal zeker veertien dagen in de cel blijft.

Het gaat om twee mannen van 19, een van 18 en een jongen van 17 jaar oud. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze van het veroorzaken van een explosie, brandstichting en poging tot brandstichting, allemaal met een terroristisch oogmerk.

De vijfde verdachte is donderdag in Tilburg opgepakt. De politie onderzoekt nog wat zijn rol bij de explosie was.