Derde dode muis gevonden tussen sperziebonen van de Jumbo

In diepvriessperziebonen van de Brabantse supermarktketen Jumbo is weer een dode muis gevonden. Dat is al de derde in korte tijd. Jumbo besloot dinsdag, na de eerste twee meldingen, de verpakkingen al uit de schappen te halen.

Dinsdag bleek dat twee klanten een dode muis hadden gevonden tussen de diepvriessperziebonen van de Jumbo. Nu heeft een derde klant zich gemeld. Een woordvoerster bevestigt een bericht van NU.nl hierover. Aan de klant zijn excuses aangeboden en het product wordt opgehaald voor verder onderzoek.

Waar en wanneer de sperziebonen met de derde muis zijn gekocht, is niet bekend. Een eerdere melding kwam van een Rotterdams echtpaar. Zij hadden hun zak met muis gekocht in Capelle aan den IJssel. Daarna meldde een man uit het Limburgse Swalmen zich met ook een muis in zijn boontjes.

Na de eerste meldingen werden de diepvriessperziebonen uit de winkels gehaald. Volgens Jumbo werd die maatregel uit voorzorg genomen en was er geen gevaar voor de gezondheid.