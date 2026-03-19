Eerste reacties plannen PSV-stadion: 'Iemand aan parkeerplaatsen gedacht?'

Omroep Brabant-lezers reageren enthousiast, maar ook kritisch op de grootse plannen van PSV om het stadion uit te breiden. Ze willen er een ring opzetten met uiteindelijk misschien wel plek voor 60.000 bezoekers. Lezers van dit nieuws vragen zich ondertussen af hoe het zit met de parkeerplaatsen rondom het stadion.

Mensen reageren op Facebook op het stadionnieuws. Zo zegt Peter dat het er 'fantastisch gaaf uitziet' en Eef denkt dat het plan 'ontzettend mooi wordt'. Maar mensen staan ook stil bij het extra aantal auto's dat straks richting het stadion zal rijden. "Iemand nog aan parkeerplaatsen gedacht?", vraagt Sander zich af. Hij is niet de enige met deze vraag.

Meer parkeeroverlast?

Meer auto's betekent volgens Kees ook meer overlast voor de buurt: "Arme buurt. Alle parkeerplaatsen worden omgebouwd in flats. De wijken hebben nu al last van parkeeroverlast." Seizoenskaarten zijn dit jaar stijf uitverkocht. Zou de uitbreiding van het aantal zitplaatsen daar verandering in brengen? Judith reageert de plannen wat dat betreft een fijn vooruitzicht te vinden. "Heel fijn, want nu zijn er supporters die ook graag binnen willen." Janne hoopt dan wel op een plekje onderin het stadion. "Hopelijk kunnen we dan wel een seizoenskaart krijgen onderin... Hoogtevrees", zegt ze. Als het plan doorgaat dan komt er een extra ring op het stadion. In 2027 wil PSV beginnen met de verbouwing, die in 2030 klaar moet zijn. De club wil wel dat er gewoon gevoetbald kan worden tijdens het bouwen. Tussen de 350 en 450 miljoen euro

De verbouwing gaat tussen de 350 en 450 miljoen euro kosten. De Eindhovense gemeenteraad gaat zich nog buigen over het plan. Het stadion ligt in het centrum van Eindhoven, op loopafstand van het Centraal Station. Wat lezer Louis betreft had de verbouwing ergens anders mogen plaatsvinden. "Was dit niet het ideale moment om het stadion buiten de stad te verplaatsen", vraagt hij zich af.