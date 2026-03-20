N279 tussen Veghel en Den Bosch dicht door zwaar ongeluk

De N279 tussen Veghel en Den Bosch is dicht door een zwaar ongeluk bij Heeswijk-Dinther. Nadat een auto in de sloot belandde, zijn door een kettingreactie meerdere voertuigen op elkaar gebotst.

Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend rond kwart over negen bij de afslag Heeswijk-Dinther. Op foto's is een bestelbus te zien die achterop een vrachtwagen lijkt te zijn gereden. Van de bestelbus is weinig meer over.

Het ging mis nadat een personenauto in de sloot was beland. Een andere automobilist stopte om hulp te verlenen, maar dat werd te laat opgemerkt door achteropkomend verkeer. Een vrachtwagen kon nog net op tijd remmen, maar een personenauto en een bestelbusje lukte dat niet meer. Zij botsten hard op elkaar.



De ravage op de weg is groot. Van de bestelbus en de auto die achterop de vrachtwagen reden is weinig meer over. Daarnaast staat er nog een tweede vrachtwagen met schade verderop de weg.

Bij het ongeluk zijn drie gewonden gevallen. Eén bestuurder is ter plekke door het ambulancepersoneel nagekeken. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.



Er is een traumahelikopter geland. Maar de trauma-arts hoefde niet mee met een van de gewonden.

De weg blijft waarschijnlijk een tijd lang dicht voor het onderzoek.