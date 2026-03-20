Wegpiraat filmt levensgevaarlijke capriolen, krijgt celstraf
Een wegpiraat uit Eindhoven met een BMW M3 is door de politierechter veroordeeld voor extreem gevaarlijk rijgedrag op de snelwegen rond Eindhoven. De man noemt zichzelf 'Certified GetAway Driver' en deelde beelden van zijn acties online, onder meer via platforms als Dumpert en Instagram.
De zaak kwam aan het rollen nadat in 2024 meerdere video’s opdoken waarop de bestuurder roekeloos rijgedrag vertoonde. "Zo verscheen ook een filmpje van een levensgevaarlijke brake-check op verschillende platformen", schrijft de verkeerspolitie Oost-Brabant op Instagram. Hij reed vlak voor een vrachtwagen en remde plots hard, waardoor de chauffeur een noodstop moest maken.
Op het spoor
De verkeerspolitie Oost-Brabant startte een onderzoek en nam zowel de auto als de telefoon van de verdachte in beslag. Daarop werd een grote hoeveelheid beeldmateriaal gevonden, niet alleen van zijn eigen rijgedrag, maar ook van anderen die volgens de politie “de weg als circuit gebruikten”.
Ook die beelden bestudeert de politie. "Op basis van de beelden is ook proces-verbaal opgemaakt tegen anderen die zich, in groepsverband, levensgevaarlijk gedroegen op de openbare weg."
Waslijst aan overtredingen
De 30-jarige man moest zich 14 januari verantwoorden voor de politierechter in Den Bosch. Uit het vonnis blijkt dat de bestuurder zich in maart en april 2025 op meerdere snelwegen, waaronder de A2, A50 en A67, schuldig maakte aan een lange reeks overtredingen.
Zo reed hij veel te hard, haalde hij rechts in, gebruikte hij de vluchtstrook om in te halen en reed hij door rood. Ook hield hij tijdens het rijden zijn telefoon vast en hield hij onvoldoende afstand.
Straf
Door dit gedrag ontstond volgens de rechtbank levensgevaar voor andere weggebruikers. Het werd daarom veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Ook mag hij zeker een jaar niet meer autorijden. Ook is hij zijn BMW M3 kwijt en moet hij een zogenoemde EMG-cursus volgen.
Aan de voorwaardelijke straf is een proeftijd van twee jaar gekoppeld. In die periode mag de man zich niet opnieuw schuldig maken aan strafbare feiten.
De verdachte is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.