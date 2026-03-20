Wegpiraat filmt levensgevaarlijke capriolen, krijgt celstraf

Een wegpiraat uit Eindhoven met een BMW M3 is door de politierechter veroordeeld voor extreem gevaarlijk rijgedrag op de snelwegen rond Eindhoven. De man noemt zichzelf 'Certified GetAway Driver' en deelde beelden van zijn acties online, onder meer via platforms als Dumpert en Instagram.

De zaak kwam aan het rollen nadat in 2024 meerdere video’s opdoken waarop de bestuurder roekeloos rijgedrag vertoonde. "Zo verscheen ook een filmpje van een levensgevaarlijke brake-check op verschillende platformen", schrijft de verkeerspolitie Oost-Brabant op Instagram. Hij reed vlak voor een vrachtwagen en remde plots hard, waardoor de chauffeur een noodstop moest maken.

Op het spoor

De verkeerspolitie Oost-Brabant startte een onderzoek en nam zowel de auto als de telefoon van de verdachte in beslag. Daarop werd een grote hoeveelheid beeldmateriaal gevonden, niet alleen van zijn eigen rijgedrag, maar ook van anderen die volgens de politie “de weg als circuit gebruikten”.

Ook die beelden bestudeert de politie. "Op basis van de beelden is ook proces-verbaal opgemaakt tegen anderen die zich, in groepsverband, levensgevaarlijk gedroegen op de openbare weg."