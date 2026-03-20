Boze stemmers en fout adres: dit waren de gekste momenten op stembureaus

Grote kans dat je op jouw stembureau niks geks hebt gemerkt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar op sommige plekken was dat wel anders. Van een brandalarm dat afging tot iemand die per se niet het rode potloodje wil gebruiken: dit waren een aantal opvallende dingen.

Schijnbaar maken de gemeenteraadsverkiezingen bij een aantal mensen heel wat los. "Een persoon verscheurt uit woede een machtiging omdat hij niet kon stemmen", schrijven stembureauleden van Wijkcentrum de Ypelaer in Tilburg. In Helmond gebeurde hetzelfde. Waarom deze mensen niet konden stemmen is niet bekend. In Tilburg gebeurde nog meer bijzondere dingen. Zo was het adres van het stembureau bij basisschool Koolhoven niet goed gecommuniceerd: op de stempas stond per ongeluk het adres van de buren. Bij één huis meldden zich dus de hele dag stemmers. Extra vervelend, want dat ging bij de Tweede Kamerverkiezingen in oktober ook al fout.

Gemeentes publiceren na verkiezingen altijd proces-verbalen. Dat zijn verslagen van alle stembureaus in de gemeente, waarin onder andere bijzonderheden en bezwaren worden gemeld. Omroep Brabant keek naar een deel van die verslagen en kwam zo tot dit overzicht.

Stemmer roept leuzen

Een andere kiezer bij de Ypelaer had een bijzondere wens: hij wilde per se niet het rode potlood gebruiken, maar zijn eigen pen. Er is niet bekend gemaakt hoe dit is afgelopen, maar in het verleden is bij verkiezingen vaker een eigen rode pen gebruikt. Een mevrouw bij Wijkcentrum De Poorten had pech. Ze is slechtziend en had thuis per ongeluk haar stempas weggegooid, waardoor ze niet meer kon stemmen. In Poppodium 013 had een kiezer ook moeite met het zicht: het stemlokaal was volgens de stemmer te donker.