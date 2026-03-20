Boze stemmers en fout adres: dit waren de gekste momenten op stembureaus
Grote kans dat je op jouw stembureau niks geks hebt gemerkt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar op sommige plekken was dat wel anders. Van een brandalarm dat afging tot iemand die per se niet het rode potloodje wil gebruiken: dit waren een aantal opvallende dingen.
Schijnbaar maken de gemeenteraadsverkiezingen bij een aantal mensen heel wat los. "Een persoon verscheurt uit woede een machtiging omdat hij niet kon stemmen", schrijven stembureauleden van Wijkcentrum de Ypelaer in Tilburg. In Helmond gebeurde hetzelfde. Waarom deze mensen niet konden stemmen is niet bekend.
In Tilburg gebeurde nog meer bijzondere dingen. Zo was het adres van het stembureau bij basisschool Koolhoven niet goed gecommuniceerd: op de stempas stond per ongeluk het adres van de buren. Bij één huis meldden zich dus de hele dag stemmers. Extra vervelend, want dat ging bij de Tweede Kamerverkiezingen in oktober ook al fout.
Gemeentes publiceren na verkiezingen altijd proces-verbalen. Dat zijn verslagen van alle stembureaus in de gemeente, waarin onder andere bijzonderheden en bezwaren worden gemeld. Omroep Brabant keek naar een deel van die verslagen en kwam zo tot dit overzicht.
Stemmer roept leuzen
Een andere kiezer bij de Ypelaer had een bijzondere wens: hij wilde per se niet het rode potlood gebruiken, maar zijn eigen pen. Er is niet bekend gemaakt hoe dit is afgelopen, maar in het verleden is bij verkiezingen vaker een eigen rode pen gebruikt. Een mevrouw bij Wijkcentrum De Poorten had pech. Ze is slechtziend en had thuis per ongeluk haar stempas weggegooid, waardoor ze niet meer kon stemmen.
In Poppodium 013 had een kiezer ook moeite met het zicht: het stemlokaal was volgens de stemmer te donker.
Dan naar iets opmerkelijks in Helmond. "We hebben een bezoeker gesommeerd te vertrekken die leuzen als 'Boer Koekoek' riep als er stemmers met hoofddoek binnenkwamen", staat er in het verslag van stembureau Wijkhuis de Lier. Waarschijnlijk verwees de man naar oud-politicus Hendrik Koekoek, maar waarom hij dat riep, is niet duidelijk.
Opeens gaat brandalarm af
In Uden was er nog een ander probleem. Midden op de dag ging daar bij Ontmoetingsplein MuzeRijk het brandalarm af. De gleuf van de stembus werd gesloten en iedereen moest naar buiten. Het bleek vals alarm, want na een kwartier mocht iedereen weer naar binnen.
Hoe groot is nou die kans, denk je misschien, maar in Hoogerheide ging bij stembureau Gemeentewerken Woensdrecht óók een alarm af door een brandoefening. Ook dat was snel voorbij.
Stembureauleden in het Huis van de Westrand in Roosendaal schrijven verder over een 'soeverein' (iemand die afkeert van de overheid) die voor problemen zorgde. De man had zijn stempas al aan een stembureaulid gegeven, maar wilde die opeens terug en het stembiljet meenemen. De stempas kreeg hij niet meer, maar hij ging wel weg met het stembiljet. Uiteindelijk heeft hij dus niet gestemd.
Toch stiekem reclame maken
Politieke reclame maken dichtbij een stembureau mag niet, maar sommige partijen probeerden dat - al dan niet bewust - alsnog. Zo kwam bij MFC De Biezen in Putte een stemmer binnen met een jas van een politieke partij aan. In stembureau Lucashof parkeerde iemand een rollator met daarop een poster van een lokale partij nét buiten het stembureau.
In Deurne hadden ze bij het stembureau op basisschool De Heiakker last van jongeren. Ze klopten op de ramen, liepen naar binnen, renden weg en hadden een grote mond, schrijven de stembureauleden. De politie kwam zelfs nog langs, maar agenten konden er weinig tegen doen.
