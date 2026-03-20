Zomertijd 2026: wanneer wordt de klok verzet en waarom doen we dat?

De zomertijd komt er weer aan. Dat betekent dat de klok een uur vooruit gaat en de dagen langer aanvoelen. Hoewel veel apparaten de tijd tegenwoordig automatisch aanpassen, is het toch handig om te weten wanneer dit gebeurt en waarom we de klok eigenlijk verzetten.

De zomertijd gaat elk jaar in tijdens het laatste weekend van maart. In 2026 wordt de klok verzet op zondag 29 maart om 02.00 uur ’s nachts. De klok gaat dan een uur vooruit naar 03.00 uur.

Je slaapt dus een uur minder, maar daar staat tegenover dat het ’s avonds langer licht blijft. Mocht je trouwens nog handmatig de wijzers van de klok moeten verzetten, houd er dan rekening mee dat je de wijzers altijd vooruit draait en niet tegen de klok in.

Waarom hebben we een zomer- en wintertijd?

De zomer- en wintertijd zijn vooral uit praktische overwegingen ingevoerd. Op de website van de Rijksoverheid staat namelijk het volgende: "Veel andere Europese landen hebben de zomertijd ingevoerd om energie te besparen. De Nederlandse overheid voerde de zomertijd in 1977 in, zodat Nederland dezelfde tijd had als de buurlanden. Sinds 1980 is de zomertijd Europees geregeld."

Wanneer wordt de klok verzet in 2027?

In 2027 valt de overgang naar de zomertijd op zondag 28 maart. Ook dan gaat de klok om 02.00 uur weer een uur vooruit.