VVD viert overwinning, maar Bram (16) haakt af vanwege proefwerk

Het is dat Bram (16) rond middernacht van zijn moeder mee naar huis moest gaan. Anders had de jonge VVD’er uit Oudenbosch de overwinning van zijn partij woensdag nog tot diep in de nacht in het gemeentehuis van Halderberge gevierd. “Maar ja, ik had de volgende dag een proefwerk op school.”

Bram is vrijdag euforisch als we hem spreken. Enerzijds omdat zijn toetsweek erop zit en anderzijds vanwege zijn 43 behaalde voorkeursstemmen. “Dit is toch waanzinnig! En, we zijn de grootste gebleven hè.” De havo-scholier uit Oudenbosch, was zelf nog te jong om dit jaar te mogen stemmen of in de raad plaats te nemen. Toch stond hij als een van de jongste kandidaten van Nederland op de kandidatenlijst van de lokale VVD. “Ik heb hier zo ontzettend veel van geleerd. Bijvoorbeeld over het inzetten van sociale media voor de campagne. En ik heb veel gelachen, ook niet onbelangrijk.”

"Mijn moeder ging er met de chocolade vandoor."

De afgelopen weken trok hij samen met klasgenoten het dorp in om ‘volle bak’ campagne te voeren. Flyers werden uitgedeeld, posters opgehangen en vrienden gevraagd om hun ouders aan te sporen om op Bram te stemmen. “En dat hebben ze massaal gedaan”, vertelt de jonge VVD’er trots. "Natuurlijk hoop je altijd op nog meer stemmen, maar ik ben erg blij met het eindresultaat.”

En dat mocht gevierd worden. Eerst voor Bram - alcoholvrij - in een café in Oud Gastel om vervolgens de uitslagenavond te volgen in het gemeentehuis in Oudenbosch. "Om twaalf uur vond mijn moeder toch echt dat ik mijn jas moest aantrekken. Ik moest 'verplicht' mee naar huis. Nou toen duurde het nog wel een halfuurtje voordat ik buiten stond. Ik moest nog onderweg naar de uitgang nog wat praatjes maken natuurlijk." Politiek en de familie Van Hoof kun je in één adem noemen. Zijn vader Harold zat tot voor kort acht jaar in de raad en stond 11 plaatsen boven Bram. En dat zorgde toch wel voor een kleine competitie in huis. “We hadden thuis een klein polletje gemaakt wie de meeste stemmen zou krijgen. Mijn vader kreeg er maar liefst 21 meer dan ik. Mijn moeder zat er het dichtst bij dus die is er met de winst in chocolade vandoor gegaan”, vertelt de scholier lachend.

"Ik ben op de vijftiende plaats geëindigd."