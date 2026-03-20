Van frituur naar fractie: Wim van snackbar Wimke in de gemeenteraad
Tussen de friet en frikandellen door kreeg Wim van Rooij (63) uit Oijen vrijdagmiddag het verlossende telefoontje van de gemeente. De snackbar-eigenaar is met voorkeurstemmen in de gemeenteraad gekomen van zijn lokale partij.
Wim staat in zijn omgeving beter bekend als Wimke, zoals ook zijn zaak heet. Tegenwoordig kennen mensen hem ook als influencer op TikTok en straks ook als gemeenteraadslid bij de lokale partij VDG (Voor De Gemeenschap) in de gemeente Oss.
'Het was een verrassing'
De boodschap van de gemeente geeft de doodnormale werkdag van Wim een bijzonder randje. Hij is al acht jaar actief voor VDG en stond eerder al eens op de lijst. Dit jaar op plek 23. Dat hij nu mag aanschuiven als raadslid, kwam voor hem als een verrassing. "Mensen kunnen wel zeggen dat ze gaan stemmen, maar dat betekent niet dat ze dat ook doen."
Dat Wim zijn eigen snackbar heeft, was niet te missen tijdens zijn politieke campagne. 'Altijd gezellig bij snackbar Wimke. Kom hier gezellig eten!', stond er 'gewoon voor de fun' op zijn verkiezingsposter.
Eén ding is zeker: die boodschap viel op. Verschillende nieuwsmedia wisten Wimke te vinden in aanloop naar de verkiezingen. "Ik ben er wel uitgepikt. Dat is opgevallen", zegt hij.
De Oijenaar verwacht dat zijn filmpjes op TikTok en de media-aandacht ergens hebben bijgedragen aan het aantal stemmen, maar volgens hem zijn zijn standpunten doorslaggevend geweest. "Er zullen altijd mensen zijn die zeggen 'we stemmen op Wimke, omdat het een goeie kloot is.' Maar ze stemmen voor de dingen waarvoor ik sta. Dat is logisch."
De kleine dingen
Voor grote thema's als windmolens en energie moeten inwoners naar eigen zeggen niet bij hem aankloppen. "Ik sta voor de kleine dingen", vertelt Wim.
Dat geldt voor jong en oud. Denk dan aan mensen vlot aan een invalideparkeerplaats helpen, het veranderen van een oprit, achterstallig snoeiwerk en het onderhoud van wegen. Kortom: "De dagelijkse dingen."
Het zijn de onderwerpen die regelmatig in zijn snackbar worden besproken. Wim bereidt zich er al op voor dat hij regelmatig op donderdagavonden zijn snackbar gaat verruilen voor de raadzaal in het gemeentehuis. "Dan staat mijn vrouw er effe in."
Wat vindt zijn vrouw eigenlijk van zijn nieuwe tweede baan? "Zij zegt: 'Lekker doen als gij er schik in hebt.'"