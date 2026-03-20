Van frituur naar fractie: Wim van snackbar Wimke in de gemeenteraad

Tussen de friet en frikandellen door kreeg Wim van Rooij (63) uit Oijen vrijdagmiddag het verlossende telefoontje van de gemeente. De snackbar-eigenaar is met voorkeurstemmen in de gemeenteraad gekomen van zijn lokale partij.

Wim staat in zijn omgeving beter bekend als Wimke, zoals ook zijn zaak heet. Tegenwoordig kennen mensen hem ook als influencer op TikTok en straks ook als gemeenteraadslid bij de lokale partij VDG (Voor De Gemeenschap) in de gemeente Oss. 'Het was een verrassing'

De boodschap van de gemeente geeft de doodnormale werkdag van Wim een bijzonder randje. Hij is al acht jaar actief voor VDG en stond eerder al eens op de lijst. Dit jaar op plek 23. Dat hij nu mag aanschuiven als raadslid, kwam voor hem als een verrassing. "Mensen kunnen wel zeggen dat ze gaan stemmen, maar dat betekent niet dat ze dat ook doen." Dat Wim zijn eigen snackbar heeft, was niet te missen tijdens zijn politieke campagne. 'Altijd gezellig bij snackbar Wimke. Kom hier gezellig eten!', stond er 'gewoon voor de fun' op zijn verkiezingsposter.