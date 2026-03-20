Betonblokken op het veldje waar kinderen niet meer mogen voetballen

Kinderen mogen niet meer met een bal spelen op het pannaveldje aan de Laan van KVL in Oisterwijk. Dat was al een tijdje zo, maar om die boodschap nog eens aan te dikken heeft de gemeente vrijdagochtend vier betonblokken op het veld geplaatst.

'Leek een plaats delict' De gemeente sloot het veldje vervolgens af met hekken en rood-wit lint. Boze buurtbewoners haalden dat lint meteen weer weg en propten het in de prullenbak. "Het leek hier wel een plaats delict", zei een bewoner eerder tegen Omroep Brabant.

Het is een domper voor de kinderen in de nieuwbouwwijk dat ze niet meer mogen voetballen. De rechter besloot dat onlangs in een voorlopig vonnis. De reden? De kinderen maken teveel lawaai tijdens het spelen.

De hekken zijn inmiddels weg en betonblokken zijn ervoor teruggekomen. Ook is er een bord geplaatst met de tekst dat het speelveld verboden is voor balspelen.

De gemeente is al jaren in overleg met de buurt over het pannaveldje. Het hekwerk werd eerder al verhoogd en er kwamen bomen om geluidsoverlast te verminderen.

Rechter moest eraan te pas komen

Verschillende gesprekken tussen de gemeente en alle bewoners om nader tot elkaar te komen, mochten niet baten. Daarna is de rechter eraan te pas gekomen.

De gemeente koos in eerste instantie partij voor de belangen van de balspelende kinderen. Volgens de rechtbank in Breda had het college van burgemeester en wethouders moeten uitgeleggen waarom er geen sprake zou zijn van geluidsoverlast.

Het gaat om een voorlopig vonnis van de rechter, wat het uiteindelijke lot van het speelveldje wordt zal op een later moment duidelijk worden.