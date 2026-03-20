14-jarige jongen neergestoken in Breda: tweede verdachte opgepakt

Vrijdagochtend is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de steekpartij op de Twaalfbunder in Breda. Het gaat om een minderjarige jongen uit Breda. De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is.

De steekpartij vond woensdagavond rond negen uur plaats. Donderdagochtend was er al een minderjarige jongen opgepakt voor het misdrijf.