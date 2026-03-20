14-jarige jongen neergestoken in Breda: tweede verdachte opgepakt
Vandaag om 14:54 • Aangepast vandaag om 15:06
Vrijdagochtend is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de steekpartij op de Twaalfbunder in Breda. Het gaat om een minderjarige jongen uit Breda. De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is.
De steekpartij vond woensdagavond rond negen uur plaats. Donderdagochtend was er al een minderjarige jongen opgepakt voor het misdrijf.
Steekpartij
De jongen werd neergestoken in de wijk Haagse Beemden, vlakbij basisschool de Wildert. De dader zou zijn gevlucht op een fatbike.
De hulpdiensten waren er snel om de jongen te helpen. De politie laat weten dat de verwondingen van het slachtoffer lijken mee te vallen, toch is hij voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.
