NAC wil onderzoek naar speler Go Ahead Eagles die niet zou mogen spelen

NAC Breda wil dat de KNVB onderzoek doet naar een mogelijk niet-speelgerechtigde speler van Go Ahead Eagles, in de wedstrijd van afgelopen zondag. Verschillende media melden dat het zou gaan om Dean James. NAC verloor de wedstrijd met 6-0.

De club laat weten dat ze bij de KNVB een verzoek heeft ingediend om te beoordelen of de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ongeldig moet worden verklaard en moet worden overgespeeld.

NAC zou aanwijzingen hebben gekregen dat er bij Go Ahead Eagles een speler heeft meegespeeld die "volgens de Nederlandse wet geen arbeid mocht verrichten in Nederland en dus niet speelgerechtigd was".

Het zou gaan om Dean James, die vorig jaar de Indonesische nationaliteit kreeg. NAC vraagt zich af of zijn Nederlandse paspoort nog wel geldig is.

De Bredase club zegt een update te geven wanneer de KNVB een beslissing heeft genomen. De KNVB laat vrijdag weten dat de kwestie zorgvuldig wordt bekeken en dat dat enige tijd nodig heeft.