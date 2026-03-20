Aangehouden man in het bos in Waalre wordt verdacht van huiselijk geweld

De man die donderdagavond met behulp van een politiehond in de bossen van Waalre werd opgepakt, wordt verdacht van huiselijk geweld. De verdachte is een 46-jarige man uit Eindhoven.

De politie kreeg donderdagavond een melding van huiselijk geweld in een huis in Waalre. Daar troffen agenten een vrouw aan, een bekende van de verdachte, die mishandeld bleek te zijn. De dader was gevlucht voordat de politie arriveerde.

Om hem te vinden, werd een grote politiemacht ingezet. De man werd uiteindelijk met behulp van een politiehond aangehouden in de bossen van Waalre. De Eindhovenaar liep bij de aanhouding een flinke verwonding aan zijn bovenlichaam op en is onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar verblijft hij momenteel nog.

De politie doet verder onderzoek naar wat er zich in de woning heeft afgespeeld. De verdachte wordt vandaag in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte.