Grond onder nieuwbouwwijk blijkt schatkist voor archeologen: 'Erg zeldzaam'

Een inkijkje krijgen in het leven van mensen die meer dan duizend jaar voor Christus leefden: bezoekers die deze week het terrein van de Bakertand in Goirle bezoeken, krijgen die unieke kans. Op de grond waarop een nieuwbouwwijk moet komen, zijn al meerdere unieke archeologische vondsten gedaan. Een ware schatkist voor projectleider Martijn Bink. "Het geeft echt een adrenalinekick", zegt hij.

"Het meest bijzondere wat we hebben gevonden, is een aardewerk potje. Daar bleek een bronzen bijl in te zitten. Meestal vinden we bijlen op natte plekken, maar deze lag op een hoge, droge plek", vertelt Bink. De archeoloog denkt dat het potje tussen 1200 en 500 voor Christus is achtergelaten in de kelder van een huis als verlatingsoffer. "We hebben het potje onder de CT-scan gelegd en het bleek vol te zitten met een bronzen armband, ringetjes en sierschijven. Dat is heel bijzonder."

De archeologen vonden een potje gevuld met bronzen voorwerpen (foto: Omroep Brabant).

Het is niet de enige bijzondere vondst die de onderzoekers deden. "We hebben ook een veld met allemaal graven gevonden en een bronzen mes van duizend jaar voor Christus. Dat is heel zeldzaam, want zoiets wordt niet vaak gevonden", glundert hij.

Voor archeologen als Bink is het terrein een droom. "Het is fantastisch. We hebben zoveel gevonden. Het geeft echt een adrenalinekick." Ook de bezoekers van de open dag op het terrein zijn verbijsterd over de bijzondere vondsten. "Het idee dat mensen hier eeuwen geleden hebben geleefd, vind ik wonderlijk. Je leest er wel over, maar als je het ziet, maakt het echt indruk", zegt bezoeker Rhea Groenewegen.

Ook een man die het terrein bezoekt, kan zijn geluk niet op. "Het voelt een beetje als sinterklaasavond als je dit allemaal ziet. Soms vinden ze niks en soms doen ze hele speciale vondsten", zegt hij. Corrie van Groenewoud is samen met haar man een kijkje komen nemen. "Ik vind het geweldig wat er allemaal tevoorschijn komt. Er zit zoveel in de grond", zegt ze. De archeologen zijn in januari begonnen met het grondonderzoek en gaan tot eind april door. De voorwerpen worden na de vondst goed geborgen en in een restauratieatelier schoongemaakt. "Daarna hopen we dat de vondsten in een museum terechtkomen", zegt Bink.