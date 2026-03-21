Oud-premier Dries van Agt vroeg koning excuses te maken aan Molukkers

Oud-premier Dries van Agt heeft drie jaar voor zijn dood bij koning Willem-Alexander aangedrongen op excuses aan Molukkers in Nederland. De voormalig Commissaris van de Koningin in onze provincie wilde dat de koning zich als staatshoofd zou verontschuldigen voor de manier waarop zij door de Nederlandse regering zijn behandeld.

Van Agt stuurde de koning een brief over dit onderwerp, bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) na vragen van de NOS .

Van Agt, die geboren werd in Geldrop, was minister van Justitie toen eind jaren zeventig een groep Molukse jongeren na jaren van protest overging op gewelddadige acties. Ze wilden aandacht vragen voor de positie van Molukkers, die meer dan twintig jaar na hun 'tijdelijke' aankomst in Nederland nog altijd niet terug konden naar een onafhankelijke staat op de Molukken.

Onder leiding van Van Agt maakte het leger in 1977 een einde aan de gijzeling op een basisschool in Bovensmilde en de treinkaping bij De Punt. Daarbij kwamen zes kapers en twee gegijzelden om het leven.

De bewering dat hij bij die treinkaping opdracht zou hebben gegeven om te schieten, heeft Van Agt altijd fel tegengesproken. Van Agt overleed begin 2024.