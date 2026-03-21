Rob Kemps heeft zijn voorganger Frank Lammers nog niet gesproken over Jumbo

Rob Kemps heeft nog geen contact gehad met Frank Lammers over zijn opvolging als reclame-uithangbord voor Jumbo. Dat vertelt Rob Kemps tegen de Telegraaf. Rob hoopt wel op een snel Brabants onderonsje omdat hij veel respect heeft voor wat Frank Lammers voor de Brabantse supermarktketen uit Veghel heeft betekent.

Snollebollekes Rob zegt in De Telegraaf dat zijn voorganger en zijn reclame gezin een meer dan waardig afscheid hebben gekregen en was hun succes allesbehalve vanzelfsprekend. "Ze waren echt heel goed. "

Jumbo-Rob

Ondanks alle respect en bewondering voor Franks aanpak is Rob niet van plan de reclames op dezelfde manier in de steken zoals Frank: een norsige, wat onhandige Brabantse goedzak. "Mijn doel is niet hem te overtroeven. We gaan uitzoeken wat voor persoon de Jumbo-Rob wordt." Rob noemt het zelfs een nieuwe uitspatting van zichzelf.

De keuze voor de Snollebollekes-zanger zorgde direct voor flink wat speculatie, vooral over zijn salaris. Er gaan bedragen rond die oplopen tot een half miljoen euro per jaar. Zelf houdt hij zijn lippen stijf op elkaar. "Nee, laat de mensen maar roepen. Ik doe daar niet aan mee."

Kritiek

Dat hij straks veelvuldig op televisie te zien zal zijn, kan ook kritiek opleveren. Toch lijkt Rob zich daar weinig zorgen over te maken. "Tot nu toe krijg ik vooral veel positieve reacties. Het hoort erbij dat iedereen er wat van vindt. Ik denk dat het merk goed bij mij past, anders had ik het niet gedaan."