Astrid Kersseboom is dit jaar de verteller in The Passion

Voormalige Omroep Brabant-presentatrice Astrid Kersseboom is dit jaar de verteller bij de zestiende editie van The Passion. Dit heeft KRO-NCRV donderdag bekend gemaakt.

Het paasverhaal is voor de NPO Radio 1-presentatrice geen onbekend terrein. Astrid groeide op in een katholiek gezin, waarin het verhaal een belangrijke plek had. "Mijn vader zei altijd: het kerstverhaal is mooi, maar het paasverhaal is de kern van het christendom. Dat verhaal over lijden, hoop en een nieuw begin is altijd bij me gebleven", vertelt ze.

Eeuwenoud verhaal met actuele thema's

De kracht van het verhaal ligt volgens Astrid in de tijdloosheid ervan: "Het is een eeuwenoud verhaal, maar de thema’s zijn nog steeds actueel. Het gaat over liefde, opoffering en staan voor waar je in gelooft. Dat zijn universele thema’s die je overal herkent."

Het is juist die herkenbaarheid die het verhaal voor haar krachtig maakt. Zo kan het bijvoorbeeld worden verbonden aan religie, 'maar het gaat uiteindelijk over hoe mensen met elkaar omgaan en wat we van elkaar kunnen leren.’

Eerder was al bekend gemaakt dat Milan van Waardenburg de hoofdrol van Jezus vertolkt en Roxeanne Hazes Maria speelt. Het evenement is dit jaar in het Drentse Dwingeloo en zal op 2 april worden uitgezonden.