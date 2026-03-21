Jacht op drugscrimineel 'Bolle Jos' intenser, maar ook frustrerend

De jacht op de Bredase drugscrimineel 'Bolle Jos' wordt achter de schermen steeds intensiever. Dat blijkt uit een reconstructie van het AD en Follow de Money. Jos Leijdekkers waant zicht veilig in Sierra Leone maar diplomaten en andere justitie jagers komen steeds dichterbij.

"Het duurde ook lang voordat Ridouan Taghi werd gearresteerd", schrijft het AD in haar reconstructie . Nederland legt zich er niet bij neer dat Sierra Leone weigert de voortvluchtige drugsbaas ‘Bolle’ Jos Leijdekkers uit te leveren. ‘Den Haag’ verhoogt achter de schermen de diplomatiek druk op het West-Afrikaanse land.

Grote crimineel

Nederland zit zo actief achter de Bredase drugbaas aan omdat hij een grote speler is in de cocaïnehandel die in Europa nog tientallen jaren celstraf moet uitzitten. Jos Leijdekkers werd in België al in verschillende rechtszaken bij verstek veroordeeld tot in totaal 57 jaar cel. Hij kreeg in juni 2024 in Nederland 24 jaar gevangenisstraf voor internationale handel in cocaïne en het geven van opdracht voor een liquidatie.

'Bolle Jos' lijkt hechte connecties met hooggeplaatste figuren te hebben in Sierra Leone. Zo zou hij een kind hebben met de dochter van president Bio. In september meldde oppositieleider Mohammed Mansaray dat het kindje in New York is geboren.

Frustrerend

In de afgelopen maanden wordt iedere kans aangegrepen door Nederland om de druk op de arrestatie van 'Bolle Jos', die sinds zijn vlucht uit Nederland flink is afgevallen en geen bol gezicht meer heeft, op te voeren. Voormalig premier Schoof heeft zich ermee bemoeit, onze voormalige justitie minister en de nodige diplomaten, blijkt ook uit de reconstructie van Follow de Money.

Iedere poging om 'Bolle Jos' uit te leveren naar Nederland verloopt frustrerend en moeizaam volgens de reconstructie. Toch wordt het net steeds iets strakker gespannen rondom de Bredanaar. Zo worden bijvoorbeeld vanuit Nederland de banden aangehaald met de buurlanden van Sierra Leone. 'Bolle Jos' kan daardoor niet zomaar de grens oversteken. Toch staat Nederland nog met lege handen, maar de hete adem in de nek van zijn wordt steeds voelbaarder.