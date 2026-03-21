3 eerlijke vinders moeten beloning delen na vondst gestolen Vespa-scooter

Door de hulp van sociale media is zaterdag een exclusieve scooter teruggevonden in Goirle. De beloning van duizend euro voor de eerlijke vinder heeft vast ook geholpen bij het terugvinden. Alleen zijn er nu drie eerlijke vinders.

Milo Brader (20) was tot donderdagavond de trotse eigenaar van een exclusieve Vespa met een nieuwwaarde van 15.000 euro. Hij stalde hem voor de deur van sportclub De Pelikaan in Goirle maar toen hij weer naar huis wilde, bleek zijn 'trots' gestolen.

Zaterdag heeft hij zijn kostbare tweewieler weer terug maar daar ging wel een virtuele speurtocht aan vooraf. "Ik heb op alle sociale media een foto geplaatst van mijn scooter met daarbij de mededeling dat er 1000 euro klaarligt voor de eerlijke vinder."

Na die oproep donderdagavond begon het zenuwslopende wachten maar deed internet ondertussen haar werk. Het bericht werd op allerlei kanalen gedeeld en zo kwam het dat een wandelaar, een hardloper en een sociale mediagebruiker gelijktijdig zagen dat de gestolen scooter in Goirle op een zandpad geparkeerd stond.

Milo is meteen gaan kijken en het ging inderdaad om zijn gestolen scooter. "Het contactslot is geforceerd maar verder heeft de dief de scooter netjes achtergelaten zonder beschadigingen. Ik heb hem meteen weer mee naar huis genomen. Ik denk dat door alle aandacht op sociale media het de dief te heet onder de voeten werd en de scooter heeft achtergelaten. Dat was een wijk verderop van waar hij gestolen was."

De komende week ontvangt hij de drie vinders in zijn scooterwinkel om ze te trakteren op koffie en taart en een derde deel van de beloning. "Ze waren allemaal gelukkig met hun vindersbeloning, ik verwacht geen gedoe hierover."