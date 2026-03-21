Waterbuffels mogen voor het eerst de wei weer in: 'Goed begin van weekend'

Het was een bijzondere dag voor waterbuffels in Wijk en Aalburg. Zij mochten zaterdag voor het eerst weer de wei in na de winter en dat zorgde voor springende en rondrennende beesten. "De omstandigheden zijn ideaal. Het is niet te warm en niet te droog", vertelt boer Richard Verschure.

Enthousiaste bezoekers Mensen zijn zaterdag van heinde en verre naar Wijk en Aalburg gekomen om te zien hoe de waterbuffels weer naar buiten mochten. Iedereen had zo zijn eigen reden om erbij te zijn.

Dat zorgde zaterdag voor veel bekijks bij de boer. "Zoals je kunt zien vinden de mensen het prachtig om te zien en dat vinden wij heel fijn."

“Het is prachtig weer en daarom dachten wij dit is de ideale dag om de buffetjes naar buiten te doen", vertelt trotse boer Richard. De dieren, die oorspronkelijk uit Azië komen en melk produceren voor onder meer mozzarella, stonden volgens hem al een tijd te wachten om weer naar buiten te mogen.

Voor een moeder met haar kinderen speelde vooral haar jeugd een rol. “Het boerenleven is voor mij heel belangrijk. Mijn opa had vroeger ook een boerderij en dat wil ik graag aan de kinderen meegeven. Dus ik kom hier heel graag", vertelt de moeder.

Een andere bezoeker herinnert zich een eerdere editie. “We waren er twee jaar geleden ook bij, toen stonden we in de regen. Nu is het prima weer en gaan we genieten. Het is een heel speciaal moment, want de buffels zijn heel blij. Daar word ik ook blij ben en is een goed begin van het weekend.”

Lange autorit om erbij te zijn

Sommige bezoekers hadden er zelfs een lange reis voor over. Een tweetal uit Delft stapte speciaal in de auto. “We hebben hier een keer in de zomer gefietst, maar toen was het gesloten. Wel zagen we dat er een buffelboerderij zat, dus zijn we die gaan volgen op Instagram”, vertellen ze enthousiast. “Toen we zagen dat de buffels vandaag naar buiten mochten, zijn we meteen gegaan. Bij ons zie je dit met koeien, maar niet met buffels. Dat wilden we graag meemaken.”

Voor andere mensen was het juist een manier om hun nieuwe woonplaats beter te leren kennen. "We zijn hier pas komen wonen en vonden het een mooie manier om te integreren. Het is echt leuk en bijzonder. De buffels zijn indrukwekkend en lief, we hebben ze zelfs geaaid.”

Ook voor boerin Monique blijft deze dag elk jaar speciaal. Samen met Richard runt zij de boerderij. “Het is een bijzondere dag waarop wij als boeren kunnen we laten zien wat we doen, wat we in de stallen hebben lopen, wat voor producten we maken en waar ze vandaan komen.”