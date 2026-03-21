Dit is de eerste Jumbo-reclame met Rob Kemps: 'Ja!'

Jumbo heeft zaterdag de eerste reclame met Rob Kemps gelanceerd. De Veghelse supermarktketen maakte afgelopen week bekend afscheid te nemen van Frank Lammers, die jarenlang het gezicht van het merk was. De eerste campagne met het nieuwe gezicht staat in het teken van Pasen en veel ja zeggen.

Nadat Rob de sticker heeft opgeplakt loopt hij naar zijn knalgele eend die en stukje verderop staat. Op de achterbank zitten zijn twee 'filmkinderen' die overduidelijk geen zin hebben om mee naar de Jumbo te gaan. Toch moeten ze mee, want Rob hoort een ja in het antwoord dat ze geven.

"In Nederland zijn we heel goed in wat er allemaal niet kan", vertelt Rob in de commercial terwijl hij een sticker op een grensbord plakt met ja erop. "Misschien heette we daarom ook wel Nee-derland."

Na een rondje door de supermarkt met heel veel ja's (die staan voor de goede prijzen) zit Rob vervolgens als blij-ei aan het paasontbijt.

Nieuwe koers, nieuw gezicht

De paasreclame is de eerste campagne in de nieuwe koers die de supermarktketen gaat bevaren. Zo is de slogan 'Hallo Jumbo' in 'De JA van Jumbo' verandert. Rob Kemps, ook wel bekend als Snollebollekes, speelt voortaan 'de blijste klant van Nederland'.

In de eerste commercial laat Rob zien dat klanten voor lekkere paasproducten en de laagste paasprijzen bij Jumbo moeten zijn. Ook is de nieuwe reclame een primeur voor Tjitske Reidinga. Zij is voortaan te horen als de nieuwe voice-over in de spots.

Afscheid nemen van Frank Lammers

Jumbo nam afgelopen week met pijn in het hart afscheid van Frank Lammers. "Maike en Frank zijn echt onderdeel geworden van de Jumbo-familie. Zij hebben zoveel kleur gegeven aan het merk. Daarom vonden we het belangrijk om ze een warm afscheid te geven", liet de supermarktketen eerder deze week weten.

Om op een passende wijze afscheid te nemen had Jumbo een speciale 'uitzwaaicommercial' gemaakt, met daarin zowel Frank als Rob. Die was de afgelopen dagen op televisie te zien, maar is sinds zaterdag vervangen door de nieuwe paas-reclame.