Jongen (14) uit Breda 8 uur geopereerd na steekpartij: 'Erger dan gedacht'

De 14-jarige jongen die woensdagavond in Breda werd neergestoken, is veel ernstiger gewond geraakt dan eerst werd gedacht. Hij moest een zware operatie van acht uur ondergaan. “Zijn middenrif is geraakt en daardoor is zijn maag naar boven gegaan”, vertelt zijn moeder.

De steekpartij vond plaats op de Twaalfbunder in Breda, vlakbij basisschool De Wildert. De dader ging er daarna vandoor op een fatbike. Twee minderjarige jongens uit Breda zijn later opgepakt.

"Zijn middenrif is stuk gegaan."

In eerste instantie dachten de artsen dat het om een oppervlakkige wond ging. “Toen hebben ze het gehecht”, vertelt zijn moeder. Maar niet lang daarna ging het mis. “De wond ging heel snel weer open. Hij kreeg weer een bloeding.” De jongen voelde zich ook steeds slechter. “Hij werd misselijk en voelde zich helemaal niet goed.” Daarom werd er een dag later alsnog een scan gemaakt in het ziekenhuis in Breda en toen bleek hoe ernstig het écht was. “Hij is in de zij geraakt en hij is zo geraakt dat zijn middenrif is stuk gegaan”, zegt zijn moeder. “En daardoor is zijn maag dus door zijn middenrif naar boven gegaan.”

Het slachtoffer is voor een operatie naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar werd hij acht uur lang geopereerd om alles weer op de juiste plek te zetten.

"Hij had er eigenlijk niks mee te maken."

De steekpartij ontstond door een ruzie tussen andere jongens. "Hij had er eigenlijk niks mee te maken." “Ze hadden ruzie met zijn vriend”, legt de moeder uit. Het idee was dat ze het buiten rustig zouden uitpraten, maar dat escaleerde. Wat begon als een beetje duwen en trekken, liep snel uit de hand toen de andere jongen een mes pakte. Haar zoon probeerde nog in te grijpen. “Hij zei: haal dat mes weg of stop”, vertelt ze. De dader probeerde eerst twee keer zijn vriend te steken, maar miste. Daarna richtte hij zich op haar zoon en stak hem in zijn zij. "Dat was raak."

“Hij beseft het nog niet echt.”