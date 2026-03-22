Zo werden duizenden kilo's cocaïne in een vrachtwagen verstopt

Na een inval in een loods aan de Nijverheidsstraat in Klundert is vrijdag ruim 2500 kilo cocaïne gevonden. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) zondagochtend bekendgemaakt. De drugs bleek verstopt in een container op een vrachtwagen. Donderdagavond werd bij Papendrecht in een bestelbus al 688 kilo cocaïne gevonden. Die bus was die avond vertrekken vanuit de loods in Klundert.

Redactie Geschreven door

De zeehavenpolitie zag sinds maandag 'verdachte bewegingen' rond de loods aan de Nijverheidsstraat. Een grote perscontainer - een afvalcontainer die bedoeld is om grote hoeveelheden afval in samen te drukken - werd daar op een vrachtwagentrailer naar binnen gereden. Sindsdien liepen meerdere mensen de loods in en uit. Drie dagen later, op donderdagavond, volgden agenten een bestelbus die de loods verliet. Zij zetten de bus bij het Zuid-Hollandse Papendrecht voor controle aan de kant. In een verborgen ruimte van de bus vond de politie 688 kilo cocaïne en een vuurwapen.

Het vermoeden bestond dat in de perscontainer nog meer drugs waren verstopt. Daarom werd die vanuit de loods voor demontage naar een andere plek gebracht. Samen met de Douane vond de zeehavenpolitie in meerdere afgesloten ruimtes in de perscontainer nog eens 2535 kilo cocaïne. Alle drugs zijn inmiddels vernietigd.

Het bovenaanzicht van de container waarin de drugs waren verstopt (foto: Openbaar Ministerie).





Acht mensen opgepakt

De inzittenden van de bestelbus werden opgepakt. De verdachten zijn een 45-jarige man uit Barcelona en een 29-jarige man uit Bilthoven. In hetzelfde onderzoek werden een 44-jarige man uit Dordrecht, een 46-jarige man Rotterdammer en een 39-jarige man uit Bergen op Zoom opgepakt. Deze drie arrestaties gebeurden in Bergen op Zoom. In de loods in Klundert hield de politie nog drie andere verdachten aan. Daar werd ook een vuurwapen in beslag genomen. Deze verdachten zijn een 43-jarige man uit Rotterdam en twee mannen (31 en 29 jaar oud) zonder vaste woon- of verblijfplaats. Afgelopen november werd bij een inval in een loods in Standdaarbuiten 3300 kilo cocaïne gevonden, bekijk hieronder 'Misdaad Uitgelegd' over die vondst: