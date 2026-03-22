Zo werden duizenden kilo's cocaïne verstopt in loods in Klundert
Na een inval in een loods aan de Nijverheidsstraat in Klundert is vrijdag ruim 3200 kilo cocaïne gevonden. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) zondagochtend bekendgemaakt. De meeste drugs bleken verstopt in een container op een vrachtwagen.
De zeehavenpolitie zag sinds maandag 'verdachte bewegingen' rond de loods aan de Nijverheidsstraat. Een grote perscontainer - een afvalcontainer die bedoeld is om grote hoeveelheden afval in samen te drukken - werd daar op een vrachtwagentrailer naar binnen gereden. Sindsdien liepen meerdere mensen de loods in en uit.
Drie dagen later, op donderdagavond, volgden agenten een bestelbus die de loods verliet. Zij zetten de bus bij het Zuid-Hollandse Papendrecht voor controle aan de kant. In een verborgen ruimte van de bus vond de politie 688 kilo cocaïne en een vuurwapen.
Het vermoeden bestond dat in de perscontainer nog meer drugs waren verstopt. Daarom werd die vanuit de loods voor demontage naar een andere plek gebracht. Samen met de Douane vond de zeehavenpolitie in meerdere afgesloten ruimtes in de perscontainer nog eens 2535 kilo cocaïne. Alle drugs zijn inmiddels vernietigd.
Acht mensen opgepakt
De inzittenden van de bestelbus werden opgepakt. De verdachten zijn een 45-jarige man uit Barcelona en een 29-jarige man uit Bilthoven. In hetzelfde onderzoek werden een 44-jarige man uit Dordrecht, een 46-jarige man Rotterdammer en een 39-jarige man uit Bergen op Zoom opgepakt. Deze drie arrestaties gebeurden in Bergen op Zoom.
In de loods in Klundert hield de politie nog drie andere verdachten aan. Daar werd ook een vuurwapen in beslag genomen. Deze verdachten zijn een 43-jarige man uit Rotterdam en twee mannen (31 en 29 jaar oud) zonder vaste woon- of verblijfplaats.