Zo werden duizenden kilo's cocaïne verstopt in loods in Klundert

Na een inval in een loods aan de Nijverheidsstraat in Klundert is vrijdag ruim 3200 kilo cocaïne gevonden. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) zondagochtend bekendgemaakt. De meeste drugs bleken verstopt in een container op een vrachtwagen.

De zeehavenpolitie zag sinds maandag 'verdachte bewegingen' rond de loods aan de Nijverheidsstraat. Een grote perscontainer - een afvalcontainer die bedoeld is om grote hoeveelheden afval in samen te drukken - werd daar op een vrachtwagentrailer naar binnen gereden. Sindsdien liepen meerdere mensen de loods in en uit.

Drie dagen later, op donderdagavond, volgden agenten een bestelbus die de loods verliet. Zij zetten de bus bij het Zuid-Hollandse Papendrecht voor controle aan de kant. In een verborgen ruimte van de bus vond de politie 688 kilo cocaïne en een vuurwapen. Het vermoeden bestond dat in de perscontainer nog meer drugs waren verstopt. Daarom werd die vanuit de loods voor demontage naar een andere plek gebracht. Samen met de Douane vond de zeehavenpolitie in meerdere afgesloten ruimtes in de perscontainer nog eens 2535 kilo cocaïne. Alle drugs zijn inmiddels vernietigd.

Het bovenaanzicht van de container waarin de drugs waren verstopt (foto: Openbaar Ministerie).




