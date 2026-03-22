LIVE | Teleurgestelde fans in centrum • PSV kan officieus kampioen worden
PSV is er nog niet in geslaagd om zich te kronen tot de vroegste kampioen ooit. Feyenoord speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk tegen Ajax en daardoor kunnen de Eindhovenaren vandaag nog geen kampioen worden. Wint PSV later vandaag van Telstar, dan is het wel officieus kampioen.
Liveblog gesloten
We sluiten dit liveblog over het aanstaande kampioenschap van PSV af. Hieronder kun je alles nog eens teruglezen.
Volle bak in Velsen-Zuid
De ongeveer 450 PSV-supporters in het stadion van Telstar willen vandaag hun ploeg naar de winst schreeuwen. Als dat lukt, dan heeft PSV op zaterdag 4 april tegen FC Utrecht genoeg aan een punt voor de titel. Het wedstrijdverslag van Telstar - PSV is direct na de wedstrijd op deze website te lezen.
Teleurstelling of toch niet?
Veel PSV-supporters in de stad zijn teleurgesteld dat hun club vandaag nog geen kampioen kan worden. "Ik heb gewoon voor het eerst gejuicht voor Ajax. Nu we niet officieel kampioen zijn voelt dat heel rot", zegt een fan.
Een ander is stiekem een beetje blij. "Het had zo mooi kunnen zijn. Maar over twee weken thuis kampioen worden is ook mooi, misschien wel mooier." Ondertussen wordt PSV toegezongen en gaat er vuurwerk de lucht en in fakkels aan.
Fakkeltje
Nee, het is geen Hans Klok, maar deze PSV-supporter zorgt met dank aan een fakkel voor een verdwijntruc.
Geen feest
Soms een vuurwerkknal, maar verder is het rustig bij Stadionbar de Aftrap naast het Philips Stadion. Meerdere supporters verlaten de kroeg om naar huis te gaan. Zaterdag 4 april tegen FC Utrecht hopen ze wel een feestje te kunnen vieren.
Nog geen kampioen
Het blijft 1-1 in De Kuip en door dat resultaat kan PSV vandaag nog niet de landstitel pakken. Bij een overwinning op Telstar is het wel officieus kampioen. Zaterdag 4 april kan de ploeg van trainer Peter Bosz het karwei dan afmaken tegen FC Utrecht.
Doelpunt Feyenoord
Het is stil in het Eindhovense centrum. De reden is de gelijkmaker van Feyenoord. Als deze 1-1 stand op het scorebord blijft staan, kan PSV vandaag nog geen kampioen worden.
Juichen!
Zo ziet Stratumseind eruit na een goal van ..... Ajax.
Gespannen koppies
Het is druk in het centrum en de spanning neemt toe. Speelt PSV later vandaag de kampioenswedstrijd tegen Telstar?
Juichen voor Ajax?
Veel PSV'ers zullen vandaag voor één keertje voor Ajax zijn, maar niet iedereen kan het over z'n hart verkrijgen.
0-1 voor Ajax
Het is 0-1 voor Ajax. Dat is gunstig voor PSV!
Het is niet gebruikelijk, maar er wordt flink gejuicht voor Ajax in Eindhoven. "Boeruh", "Eindhoven!", en "PSV wordt kampioen" klinkt het als Ajax op voorsprong is gekomen in de Klassieker, even later gevolgd door vuurwerk.
Kampioensshirtjes vliegen de deur uit
Veel fans kopen nog gauw een speciaal kampioensshirt voor het geval PSV vanavond de schaal verovert, ook al is de huldiging pas op maandag 6 april. "Het is een gekkenhuis", zegt een verkoper in de PSV City Store in het centrum van Eindhoven. "Vooral de kampioensshirtjes gaan hard. Het is hier een stuk drukker omdat de fanshop bij het stadion vandaag dicht is", zegt de verkoper.
Eva en Saar hebben net een kampioenssjaal gekocht. “We zaten op het terras maar wilden toch vast een sjaal halen. We zitten op 6 april om negen uur in de bus vanuit Uden om op tijd op het Stadhuisplein te zijn voor de huldiging.
Tweede helft Feyenoord - Ajax weer begonnen
De bal rolt weer in Rotterdam. Eens kijken of de tweede helft wat meer spektakel gaat opleveren.
PSV komt aan in Velsen-Zuid
De spelersbus van PSV is met de nodige vertraging aangekomen bij het stadion van Telstar.
Opstelling van PSV bekend
De opstelling van PSV is bekend. Til keert na een blessure terug in de basis. Hij vormt samen met aanvoerder Jerdy Schouten en Ismael Saibari het middenveld. Joey Veerman is na een blessure teruggekeerd in de selectie, maar start op de bank. Paul Wanner en Mauro Júnior beginnen na blessures ook als reserve.
Ricardo Pepi, die een transfer naar Fulham zaterdag vooralsnog zag afketsen, start in de spits. Dennis Man en Ivan Perisic zijn de buitenspelers.
Ryan Flamingo en Armando Obispo vormen het centrale verdedigingsduo. Yarek Gasiorowski valt buiten het basisteam.
PSV later door file
PSV arriveert door een file iets later in Velsen-Zuid, laat PSV-watcher Rik Elfrink op X weten.
Juichen voor PSV én Telstar
Nick en Jazlynn uit Beverwijk zijn gearriveerd bij het stadion van Telstar. Nick juicht vandaag voor twee clubs: Telstar en PSV. Voor dochter Jazlynn is het de eerste keer dat ze naar Telstar gaat, maar zij is alleen voor PSV en hoopt dat de Eindhovenaren met 2-3 winnen. Nick vindt het lastig een keuze te maken, want Telstar kan de punten goed gebruiken.
Rust! Feyenoord en Ajax in balans
De eerste helft zit erop in Rotterdam. De ploegen gaan met een 0-0 de rust in. Als dit in de tweede helft zo blijft, is er geen feest in Eindhoven vandaag.
Nog zo'n tien minuten tot de rust in De Kuip
Ondertussen kruipen we in De Kuip langzaam richting de rust. Nog steeds zonder doelpunten en ook met maar weinig kansen tot nu toe.
Goed toeven op het terras
Op het terras van biercafé Radegast op het Clausplein kijken zo’n man of zestig, waarvan de helft in PSV-shirt, naar de wedstrijd van Feyenoord tegen Ajax. Biertje in de hand, heerlijk in het zonnetje.
Aan het Wilhelminaplein in Eindhoven wordt nog druk gewerkt. Een gedeelte is al opnieuw bestraat, maar voor de kroegen De Gaper, Wilhelmina, Hendrik en het Kleine Café ligt het plein nog open. Het kan de zonaanbidders en PSV-fans niet deren. Zo’n 200 fans kijken op drie tv-schermen die aan de buitengevels hangen naar Feyenoord-Ajax.
Lang niet iedereen is bezig met het mogelijke kampioenschap van PSV. Veel mensen genieten gewoon lekker van het zonnetje.
Nog geen goals bij Feyenoord - Ajax
Na een minuut of 20 spelen is de stand bij Feyenoord - Ajax nog 0-0. Er waren wel wat kansen voor Feyenoord, waaronder een gevaarlijke kopbal, maar die wist Ajax uit het net te houden.
Feyenoord - Ajax is begonnen!
Er is afgetrapt in Rotterdam. Alle PSV-supporters wachten in spanning af wat er gaat gebeuren.
Nog even geduld a.u.b...
Bij café 't Lempke op Stratumseind kunnen ze bijna niet meer wachten, maar houden ze tóch nog even een slag om de arm.
Gezellige drukte bij supporterscafé De Aftrap
Supporterscafé De Aftrap naast het Philips Stadion opende om 12.00 uur de deuren. Rond kwart voor twee waren daar rond de honderd mensen binnen. Eigenaar Hans de Kruyff heeft geen idee hoe druk het vandaag zal gaan worden. "Mocht Feyenoord straks achter komen te staan, zul je het heel snel drukker zien worden hier." Het weer zit in ieder geval mee. Er schijnt een lekker zonnetje.
Hans heeft al duizenden kampioensshirts verkocht. Ze kosten 25 euro. Je krijgt er ook een zonnebril bij met de tekst 'Eindhoven de gekste'.
Stratumseind stroomt langzaam vol
Steeds meer PSV-supporters verzamelen zich op Stratumseind in Eindhoven. Velen van hen dragen een shirt met daarop 'PSV Kampioen 2025-2026'. Ze zijn klaar voor de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax, die om half 3 begint. Als Ajax wint, is de kans op een kampioenschap vandaag groot.
Horecaondernemers denken er anders over: die hopen stiekem dat Feyenoord wint en dat het kampioenschap en de huldiging pas in het Paasweekend gaan gebeuren.
Tiktokker Joshua maakte een heus PSV-masker
Tiktokker Joshua is PSV-fan en maakte vorig jaar dit masker. Op zijn TikTok-pagina laat hij in 23 stappen zien hoe hij het masker maakte. Wie weet brengt het vandaag geluk...
Opstellingen van Feyenoord en Ajax bekend
De opstellingen van Feyenoord en Ajax zijn bekend. Bij Ajax begint Weghorst in de spits. Hij keert na een schorsing terug in de basis en krijgt de voorkeur boven Dolberg.
Weghorst vormt de aanval met Godts en Berghuis, die voor even terugkeert in De Kuip. Mokio vervangt de geblesseerde Regeer. Klaassen en Steur zijn de overige middenvelders van Ajax. Doelman Paes leidt de defensie met Rosa, Sutalo, Baas en Tomiyasu.
Bij Feyenoord keert Tsuyoshi Watanabe terug. De Japanse verdediger is op tijd hersteld van een blessure. Watanabe vormt de defensie met doelman Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic en Bos. Valente, Moder en Targhalline zijn de middenvelders. De voorhoede van Feyenoord bestaat uit topscorer Ueda, Hadj Moussa en Sterling.
Steward Rens hoopt nog niet op een feestje vandaag
Rens de Rooij is al meer dan twintig jaar steward bij PSV en kent ongeveer iedereen die bij het stadion samenkomt voor vertrek. De ene na de andere hartelijke begroeting volgt.
Hij ziet Feyenoord vandaag niet winnen tegen Ajax. "Heb je Ajax vorige week zien voetballen?" Van hem mag PSV nog een weekje wachten met kampioen worden. "Over twee weken thuis tegen Utrecht kampioen worden is veel mooier."
Een hele gezellige of stille terugreis naar Eindhoven
Marcel is buschauffeur van één van de supportersbussen vandaag. Hij rijdt maar één keer in de week bus voor Kupers. "Ik doe dit puur voor de hobby", vertelt hij. Vorig jaar was hij er ook bij toen PSV bij Sparta kampioen werd. "Toen hebben ze vanaf Rotterdam tot in Eindhoven zitten zingen in de bus." Mocht PSV vandaag geen kampioen worden weet hij dat het een stille terugreis wordt.
Hoeveel bier er in de bus ligt, weet Marcel niet. "Ik heb het niet geteld, maar in ieder geval genoeg." Rotzooi wordt er volgens hem niet getrapt in de bus. "Dat regelt de supportersvereniging met de stewards keurig."
Er zitten bijna altijd dezelfde supporters in zijn bus. "Die Helmonders voorin zijn de gekst." Er volgt een knuffel als er weer een bekende instapt bij Marcel: "Hee, gaode ook mee?"
Supportersbussen klaar voor vertrek naar Velsen-Zuid
De eerste supporters verzamelen zich bij het Philips Stadion. Er zijn vandaag vierhonderd PSV-fans bij de uitwedstrijd tegen Telstar. Vijf bussen vertrekken in Eindhoven. Een bus met PSV-fans uit de Randstad en West-Brabant vertrekt vanuit Woerden.
Cherrelle staat bij het standbeeld van Willy van der Kuijlen te wachten op vertrek naar Velsen-Zuid. Ze heeft dit seizoen maar twee wedstrijden gemist. "Ik hoop dat we met 1-2 winnen", zegt ze.
Supporter Nick hoopt vurig dat Ajax voor een keertje wint. "PSV gaat gewoon kampioen worden."
Dat PSV dit seizoen thuis van laagvlieger Telstar verloor baart hem geen zorgen. "Dat was een incident."
PSV en Ajax staan voor één keer aan dezelfde kant
We zien het niet vaak, maar PSV en Ajax staan vandaag voor één keer aan dezelfde kant: Ajax moet winnen van Feyenoord.
Op beelden die de F-side - de harde kern van de Amsterdamse club – deelt, is te zien dat de spelersbus van Ajax op weg naar de Kuip in Rotterdam midden op A4 ter hoogte van Hoofddorp werd aangemoedigd. Supporters gingen met fakkels rondom de spelersbus staan. Ajax-supporters mogen niet bij de wedstrijd in het stadion zijn. Bij de actie raakte de voorkant van de bus volgens een woordvoerder van Ajax licht beschadigd.
De politie is niet heel blij met de actie van de Ajax-fans op de snelweg. "Je club een hart onder de riem steken snappen we, maar dit is levensgevaarlijk. Gelukkig is het goed gegaan", zegt een politiewoordvoerder tegen persbureau ANP. De supportersactie leidde tot een korte file op de snelweg. De politie heeft niemand aangehouden.
De laatste Telstar - PSV was eind jaren 70
Op een dag als vandaag is het ook leuk om even de geschiedenis in te duiken. De laatste keer dat PSV op bezoek ging bij Telstar was in het seizoen 1977-1978. Dat jaar pakte PSV het record voor het vroegste kampioenschap ooit. Dat record kan vandaag sneuvelen.
De wedstrijd in Velsen-Zuid was op 8 maart 1978, schrijft PSV op de website in een terugblik. Het Telstar van Louis van Gaal bungelde op dat moment onderaan de ranglijst. In de wedstrijd kwam PSV na een uur spelen op voorsprong dankzij René van de Kerkhof. Later maakte Telstar ook een doelpunt en dus eindigde de wedstrijd in 1-1.
Mocht PSV in de wedstrijd tegen Telstar vanmiddag om 16.45 uur kampioen kunnen worden, dan volg je de ontknoping live bij Omroep Brabant. We houden je niet alleen op de hoogte in dit liveblog, maar we zijn dan ook live op Stratumseind om samen met de fans de wedstrijd te kijken. Op de radio hoor je een integraal live-verslag van de wedstrijd in samenwerking met Studio040.
Alleen zo wordt PSV vandaag kampioen
Bij welk scenario wordt PSV vandaag kampioen? Als Feyenoord vandaag verliest van Ajax en PSV wint van Telstar, dan is PSV kampioen. De club is dan officieel de vroegste kampioen ooit in de Eredivisie. Dat record heeft PSV nu ook al in handen. In het seizoen 1977/1978 stond PSV op 8 april met de schaal omhoog.
Als het vandaag gaat gebeuren, wordt PSV op maandag 6 april (tweede paasdag) gehuldigd.
Mocht het dit weekend niet lukken, dan hebben de Eindhovenaren nog wedstrijden tegen FC Utrecht, Sparta, PEC Zwolle, Ajax, Go Ahead Eagles en FC Twente om de competitie alsnog te beslissen.