LIVE | Teleurgestelde fans in centrum • PSV kan officieus kampioen worden

Veel PSV-supporters in de stad zijn teleurgesteld dat hun club vandaag nog geen kampioen kan worden. "Ik heb gewoon voor het eerst gejuicht voor Ajax. Nu we niet officieel kampioen zijn voelt dat heel rot", zegt een fan.

Een ander is stiekem een beetje blij. "Het had zo mooi kunnen zijn. Maar over twee weken thuis kampioen worden is ook mooi, misschien wel mooier." Ondertussen wordt PSV toegezongen en gaat er vuurwerk de lucht en in fakkels aan.