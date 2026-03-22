Drukte verwacht in Eindhoven tijdens kampioensstrijd PSV

Als Feyenoord vanmiddag verliest van Ajax, dan kan PSV later deze dag landskampioen worden. Ze moeten dan zelf wél de uitwedstrijd tegen Telstar winnen. Hoewel de wedstrijd niet op grote schermen te volgen is in de binnenstad van Eindhoven, worden er toch veel fans verwacht.

Het zonnetje helpt ongetwijfeld bij een goede sfeer op de terrassen en in de kroegen in Eindhoven. Daar is de wedstrijd op veel plekken te volgen op de tv's bij de cafés. Grote schermen op de pleinen in de stad zijn er niet. De gemeente besloot die niet te plaatsen omdat de mogelijke kampioenswedstrijd niet in Eindhoven wordt gespeeld, maar uit bij Telstar. Dat er bij een kampioenschap feest gevierd kan worden, zagen we afgelopen twee jaar. Mocht PSV vandaag de titel pakken, dan wordt er onder meer op Stratumseind weer een flink feestje verwacht. Heel laat kunnen de fans het trouwens niet maken. De kroegen moeten vanavond wel op de normale sluitingstijd dicht.

Live bij Omroep Brabant Mocht PSV in de wedstrijd tegen Telstar om 16.45 uur kampioen kunnen worden, dan volg je de ontknoping live bij Omroep Brabant.

Op deze site en app houden we je op de hoogte via een liveblog en we zijn live op Stratumseind om samen met de fans de wedstrijd te kijken.

Op de radio hoor je een integraal live-verslag van de wedstrijd in samenwerking met Studio040.

Huldiging op Tweede Paasdag

Als PSV de landstitel binnenhaalt, dan is de huldiging op Tweede Paasdag, maandag 6 april. Er zijn dan twee grote evenementenlocaties in de Eindhovense binnenstad:

Stadhuisplein

De Markt

Door de drukte die dan wordt verwacht, zijn er ook drie overlooplocaties:

Stationsplein

Catharinaplein

Oude Stadsgracht

Op alle locaties is er die dag een tassenverbod omdat de gemeente Eindhoven bang is dat er vuurwerk mee naar binnen wordt gesmokkeld.