Telstar-PSV eindigde in 1978 gelijk in seizoen van vroegste landstitel ooit

Op een mogelijke kampioensdag als vandaag is het ook leuk om even de geschiedenis in te duiken. De laatste keer dat PSV op bezoek ging bij Telstar was in het seizoen 1977-1978. Dat jaar pakte PSV het record van het vroegste kampioenschap ooit. Dat record kan vandaag sneuvelen.

De wedstrijd in Velsen-Zuid was op 8 maart 1978, schrijft PSV op de website in een terugblik . Het Telstar van Louis van Gaal bungelde op dat moment onderaan de ranglijst. In de wedstrijd kwam PSV na een uur spelen op voorsprong dankzij René van de Kerkhof. Later maakte Telstar ook een doelpunt en dus eindigde de wedstrijd in 1-1.

Vroegste titel ooit

PSV beleefde in het seizoen 1977-1978 een van de meest succesvolle uit de historie. De Eindhovenaren verloren dat jaar maar twee wedstrijden. En dus werden ze op 8 april 1978 kampioen in een thuiswedstrijd tegen FC Twente. Er werd gewonnen met 3-1.

Daarmee vestigde PSV een nieuw record: dat van vroegste kampioen ooit in de eredivisie. Dat record staat tot op de dag van vandaag nog steeds, maar zou deze zondag verbroken kunnen worden.



Eerst moet Feyenoord vanmiddag dan verliezen van Ajax. De aftrap van die wedstrijd is om half drie. PSV moet vervolgens winnen van Telstar. Die wedstrijd begint om kwart voor vijf.