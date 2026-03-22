Supporters klaar voor reis naar Telstar: 'PSV gaat gewoon kampioen worden'

PSV-fans zijn klaar voor vertrek naar de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Telstar. Ze kunnen alleen met een buscombi naar de wedstrijd. Er reizen vierhonderd fans mee. Dat was het maximaal aantal kaarten dat beschikbaar was. "We gaan gewoon kampioen worden."

De eerste drie supportersbussen zijn om kwart over een vertrokken bij het Philips Stadion. In totaal gaan er zes bussen met 400 PSV-fans naar Velsen. Vijf bussen vertrekken in Eindhoven. Een bus met PSV-fans uit de Randstad en West-Brabant vertrekt vanuit Woerden.

Cherrelle staat bij het standbeeld van Willy van der Kuijlen te wachten op het vertrek naar Velsen. Ze heeft dit seizoen maar twee wedstrijden gemist. "Ik hoop dat we vandaag met 1-2 winnen."

Ajax wordt aangemoedigd

Maar allereerst is het belangrijk dat Feyenoord verliest van Ajax. Supporter Nick hoopt dan ook vurig dat de Amsterdammers voor een keertje winnen. "PSV gaat gewoon kampioen worden", verwacht Nick.

PSV is allereerst afhankelijk van het resultaat van Feyenoord, dat om halfdrie in de klassieker tegenover Ajax staat. Feyenoord moet die wedstrijd verliezen. PSV trapt om kwart voor vijf af in de uitwedstrijd tegen Telstar en moet dan winnen.

Dat PSV eerder dit seizoen thuis van laagvlieger Telstar verloor baart supporter Nick geen zorgen. "Dat was een incident."