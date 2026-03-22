F-side moedigt spelersbus op snelweg A4 aan, PSV-fans juichen ook voor Ajax

Vandaag om 12:56 • Aangepast vandaag om 14:19
Ajax-fans moedigen de spelers aan op weg naar de Kuip. Screenshot: Instagram/@fside

We zien het niet vaak, maar PSV en Ajax staan vandaag voor één keer aan dezelfde kant: Ajax moet namelijk winnen van Feyenoord. Want anders kunnen de Eindhovenaren vanmiddag geen landskampioen worden.

Lody Trepels

Op beelden die de F-side - de harde kern van de Amsterdamse club - deelt, is te zien dat de spelersbus van Ajax op weg naar de Kuip in Rotterdam midden op de snelweg A4 wordt aangemoedigd. Supporters zijn met een man of honderd en gaan met fakkels rondom de spelersbus staan.

onboarding visual

De politie is niet heel blij met de actie van de Ajax-fans op de snelweg. "Je club een hart onder de riem steken snappen we, maar dit is levensgevaarlijk. Gelukkig is het goed gegaan", zegt een politiewoordvoerder tegen persbureau ANP.

De politie heeft niemand aangehouden.

Bij de actie van de Fans raakte de voorkant van de bus volgens een woordvoerder van Ajax licht beschadigd. De supportersactie leidde tot een korte file op de snelweg.

Korte tijd later kwam de bus met spelers onder luid boegeroep aan bij De Kuip voor het. Vooral Steven Berghuis moest het ontgelden. De oud-speler van Feyenoord kreeg veel verwensingen naar zijn hoofd.

Spelersbus Ajax komt aan in Rotterdam. (Foto: ANP).

