PSV-steward hoopt nog niet op een feest: 'Thuis kampioen worden is mooier'

Hoewel de meeste fans vandaag hopen op een groot feest, wil PSV-steward Rens de Rooij liever nog even wachten. Hij vindt het veel leuker als de titel over twee weken in eigen huis wordt binnengesleept.

Rens is al meer dan twintig jaar steward bij PSV en kent ongeveer iedereen die bij het stadion samenkomt voor vertrek. De ene na de andere hartelijke begroeting volgt als de supportersbussen volstromen voor vertrek richting Velsen. PSV heeft het binnenhalen van de titel niet helemaal in eigen hand. Eerst moet Feyenoord verliezen van Ajax. Dat ziet Rens wel gebeuren. "Heb je Ajax vorige week zien voetballen?"

Liever thuis kampioen

Toch mag het feestje van hem nog wel even worden uitgesteld. "Over twee weken thuis tegen Utrecht kampioen worden is veel mooier", zegt Rens.

"En weet wat dan nog mooier is? Twee weken erna speelt PSV in de Arena tegen Ajax. Dan moeten die een erehaag vormen voor de nieuwe kampioen. Niets mooiers dan dat."