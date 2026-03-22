Cocaïnemarkt uitgelegd: inkoopprijs daalt, maar straatprijs blijft gelijk

Een container vol cocaïne met een straatwaarde van zeker 150 miljoen euro wordt onderschept. Klinkt als een enorme klap voor de onderwereld. Toch verandert er op de markt weinig: de prijs voor gebruikers blijft ongeveer hetzelfde, en handelaren lijden zelfs relatief minder verlies dan je zou verwachten. Hoe zit dat?

Vrijdag ontdekte de politie in een loods in Klundert duizenden kilo's cocaïne, met een straatwaarde van 150 miljoen euro. Het grootste deel zat verstopt in een perscontainer op een vrachtwagen. Een enorme vangst, maar voor de markt betekent het verrassend weinig.

Miljoenen op straat, minder in de achterkamer

Hoewel 150 miljoen euro gigantisch klinkt, is het verlies voor de handelaren veel kleiner dan je zou verwachten. “Criminelen onderling rekenen met andere prijzen. Voor hen is dezelfde drugs dus minder waard”, legt Omroep Brabant-misdaadverslaggever Willem-Jan Joachems uit.

"Dat is groothandelswaarde: de producten voordat ze 'de winkel' uitgaan. Voor deze vangst komt dat neer op ongeveer een derde van de straatwaarde, zo’n 50 miljoen euro."

Het grote verschil zit hem volgens Joachems dus in de achterkamers van de handelaren: zij hoeven minder te investeren om dezelfde hoeveelheden te verkopen, waardoor hun verlies relatief beperkt blijft. Het verdienmodel stopt daar niet, want verderop wordt cocaïne vaak versneden met andere poeders. Zo maken ze er meer van en verdienen ze nog eens extra.

Het aanbod groeit sneller dan de vraag

De oorzaak van deze paradox is simpel: er wordt in Zuid-Amerika steeds meer cocaïne geproduceerd, en het aanbod dat Europa binnenkomt groeit misschien nog wel harder dan de vraag. Daardoor dalen de 'groothandelsprijzen' fors.