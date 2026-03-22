Cocaïnemarkt uitgelegd: inkoopprijs daalt, maar straatprijs blijft gelijk
Een container vol cocaïne met een straatwaarde van zeker 150 miljoen euro wordt onderschept. Klinkt als een enorme klap voor de onderwereld. Toch verandert er op de markt weinig: de prijs voor gebruikers blijft ongeveer hetzelfde, en handelaren lijden zelfs relatief minder verlies dan je zou verwachten. Hoe zit dat?
Vrijdag ontdekte de politie in een loods in Klundert duizenden kilo's cocaïne, met een straatwaarde van 150 miljoen euro. Het grootste deel zat verstopt in een perscontainer op een vrachtwagen. Een enorme vangst, maar voor de markt betekent het verrassend weinig.
Miljoenen op straat, minder in de achterkamer
Hoewel 150 miljoen euro gigantisch klinkt, is het verlies voor de handelaren veel kleiner dan je zou verwachten. “Criminelen onderling rekenen met andere prijzen. Voor hen is dezelfde drugs dus minder waard”, legt Omroep Brabant-misdaadverslaggever Willem-Jan Joachems uit.
"Dat is groothandelswaarde: de producten voordat ze 'de winkel' uitgaan. Voor deze vangst komt dat neer op ongeveer een derde van de straatwaarde, zo’n 50 miljoen euro."
Het grote verschil zit hem volgens Joachems dus in de achterkamers van de handelaren: zij hoeven minder te investeren om dezelfde hoeveelheden te verkopen, waardoor hun verlies relatief beperkt blijft. Het verdienmodel stopt daar niet, want verderop wordt cocaïne vaak versneden met andere poeders. Zo maken ze er meer van en verdienen ze nog eens extra.
Het aanbod groeit sneller dan de vraag
De oorzaak van deze paradox is simpel: er wordt in Zuid-Amerika steeds meer cocaïne geproduceerd, en het aanbod dat Europa binnenkomt groeit misschien nog wel harder dan de vraag. Daardoor dalen de 'groothandelsprijzen' fors.
"Een paar jaar geleden was die bijna 30.000 euro per kilo, nu zijn er al kilo’s waargenomen van 12.000 euro", zegt Joachems.
Voor de gebruiker verandert er niets: een gram cocaïne kost nog steeds rond de 50 euro, zoals dat al jaren het geval is. De straatprijs blijft hetzelfde, omdat er in hun 'winkeltje' niets verandert.
Slim verstopt, maar geen toevalstreffer
Dat de container in Klundert werd ontdekt, was niet zomaar een gelukstreffer. De politie zat het netwerk al op het spoor. "Het is echt klassiek ouderwets recherchewerk. Ze waren eerst het netwerk op het spoor. En toen zagen ze die drugs zitten."
Over de manier waarop de cocaïne was verstopt, zegt hij: "Het is goed verstopt. Het is professioneel, alleen je ziet dit echt al jaren. Containersystemen worden steeds vaker gebruikt als verstopplaats, omdat je moeilijker kunt kijken met scans. Vroeger zat het tussen fruit of andere lading, maar de laatste jaren zit het in het containersysteem zelf, achter staal of metaal of bij de koelmotor."
Topje van de ijsberg
De vangst in Klundert is indrukwekkend, maar het is waarschijnlijk nog maar een klein deel van de totale aanvoer in Europa. Hoeveel er precies dagelijks binnenkomt, blijft een groot raadsel. "Dat is natuurlijk het grote dark number", zegt Joachems. Zeker is dat het merendeel van de drugs ongemerkt het land binnenkomt. "Anders zou de prijs voor gebruikers moeten gaan schommelen en dat gebeurt dus niet", legt hij uit.
West-Brabant is voor smokkelaars extra aantrekkelijk. "Het ligt tussen de wereldhavens van Antwerpen en Rotterdam, en de haven van Vlissingen wordt ook steeds belangrijker. Moerdijk is de grootste zeehaven van Brabant. De regio heeft veel loodsen en logistieke knooppunten. Dat maakt het ideaal voor het doorsluizen van vrachtjes."
Met andere woorden: wat de politie heeft onderschept in Klundert is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. Er glippen dagelijks grote hoeveelheden ongemerkt door, richting verschillende bestemmingen in Europa.
Afgelopen november werd bij een inval in een loods in Standdaarbuiten 3300 kilo cocaïne gevonden, bekijk hieronder 'Misdaad Uitgelegd' over die vondst: