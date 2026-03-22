Feyenoord pakt punt tegen Ajax en dus moet PSV wachten op kampioenschap

Vandaag om 16:30
Feyenoord-fans op de tribune in De Kuip bij de klassieker tegen Ajax. Foto: ANP

Feyenoord heeft een punt gepakt in de klassieker tegen Ajax en dus moet PSV wachten op het kampioenschap. Het werd in De Kuip vanmiddag 1-1. De Eindhovenaren hadden kunnen spelen om de titel als Feyenoord zou verliezen.

Lody Trepels

PSV moest dan overigens nog steeds zelf aan de bak. In de uitwedstrijd tegen Telstar om kwart voor vijf moest dan ook gewonnen worden. Maar zover kwam het dus niet. Feyenoord pakte een punt.

Het is nu wachten op de volgende wedstrijd over twee weken. PSV speelt dan op zaterdag 4 april om 16.30 uur thuis tegen FC Utrecht.

Lees ook

