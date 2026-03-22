Kampioensschaal gaat weer direct de kast in na gelijkspel van Feyenoord

Vandaag om 17:05
De kampioensschaal vorig jaar. Foto: ANP
De kampioensschaal vorig jaar. Foto: ANP

De kampioensschaal van de Eredivisie wordt voorlopig weer opgeborgen. Na het gelijkspel tussen Feyenoord en Ajax (1-1) kan PSV pas op 4 april kampioen worden.

Lody Trepels

KNVB-directeur Marianne van Leeuwen was vandaag in Velsen aanwezig bij de wedstrijd tussen Telstar en PSV. De kampioensschaal had ze vanzelfsprekend bij zich.

Toen duidelijk werd dat PSV de 27e landstitel nog niet kan winnen, is de schaal door de KNVB teruggereden naar Zeist en daar voorlopig weer achter slot en grendel gelegd, vertelt een woordvoerder van de KNVB.

PSV speelt zaterdag 4 april om 16.30 uur een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Als de Eindhovenaren niet van Telstar verliezen, kunnen ze de landstitel dan op eigen kracht veiligstellen.

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.