Vijverzoektocht zonder resultaat, jacht naar vuurwapen zet door

Vandaag om 17:08 • Aangepast vandaag om 17:43
Zoekactie met speciale apparatuur (foto Daphne van de Wiel/Dtv Nieuws).
Zoekactie met speciale apparatuur (foto Daphne van de Wiel/Dtv Nieuws).

De politie heeft woensdag 11 maart geen vuurwapen gevonden in de Elzeneindvijver aan de Joost van den Vondellaan in Oss. In het water werd gezocht naar een mogelijk wapen in verband met het dodelijke schietincident waarbij de 23-jarige Maihemuti Yisikandaier een jaar geleden om het leven kwam. 

Agenten onderzochten de vijver vanuit een boot, in de hoop een belangrijk spoor in handen te krijgen, meldt DTV Nieuws. Dat gebeurde niet: er werd geen vuurwapen aangetroffen. De politie heeft verder geen nieuwe details naar buiten gebracht over de uitkomst van de zoekactie.

De zaak houdt Oss al langere tijd bezig. Eerder nam de politie in het onderzoek al een zwarte Mercedes in beslag, omdat die mogelijk is gebruikt na het schietincident.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.