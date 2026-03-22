Herlings eindigt als tweede in Spanje en is niet meer de leider in WK-stand

Jeffrey Herlings is tijdens de MXGP in Spanje tweede geworden in het dagklassement. De motorcrosser uit Oploo eindigde zondag in de eerste en tweede manche als tweede achter Lucas Coenen. De 19-jarige Belg nam door de winst de leiding in het wereldbekerklassement over.

Kay de Wolf debuteerde in het Spaanse Almonte in de MXGP, nadat hij vorige week ontbrak vanwege een duimblessure . De 21-jarige Eerselnaar eindigde in de eerste manche als tiende, de tweede manche werd hij achtste.

Voor Calvin Vlaanderen uit Heeswijk-Dinther werd het geen succesvolle MXGP. In de eerste manche kwam hij al heel vroeg ten val en werd hij achttiende. Later op de dag ging het een stuk beter en waren maar vier motorcrossers sneller.

De volgende GP is volgende week zondag 29 maart in het Zwitserse Frauenfeld.