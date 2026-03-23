Politie toont herkenbare beelden van verdachten van oplichting: Game Over?!

De politie toont vanaf maandag herkenbare beelden van in totaal 79 verdachten van oplichting door nepagenten en helpdeskfraude. De verdachten kregen twee weken de tijd om zich te melden. In 79 gevallen is dat niet gebeurd. Deze verdachten worden nu herkenbaar in beeld gebracht. In tien gevallen gaat het om Brabantse zaken.

Twee weken geleden maakte de politie bekend op zoek te zijn naar honderd verdachten van oplichting door nepagenten of helpdeskfraude. 21 van hen hebben zich gemeld of zijn door anderen herkend. De anderen zijn maandag onder het motto Game Over?! herkenbaar op de site van de politie geplaatst. Het gaat onder meer om verdachten van tien zaken die zich afspeelden in Brabant. Bij oplichting kan het gaan om helpdeskfraude, waarbij oplichters zich voordoen als bankmedewerkers, maar ook om nepagenten. Het aantal landelijke incidenten waarbij iemand zich onterecht uitgeeft als politiemedewerker steeg het afgelopen jaar naar dertienduizend. In 2024 gebeurde dit nog iets meer dan achtduizend keer. Deze tien verdachten die nu herkenbaar getoond worden in de campagne Game Over?! sloegen toe in onze provincie:

De verdachte van oplichting in Best (foto: Politie.nl).

In Best werd begin dit jaar een 87-jarige vrouw opgelicht. Ze kreeg telefonisch te horen dat er inbrekers bij haar in de buurt actief zouden zijn. Een agent zou langskomen om haar waardevolle spullen veilig te stellen, kreeg ze te horen. Ze raakte al haar sieraden kwijt en honderden euro's.

Verdachte oplichting Oosterhout (foto: Politie.nl)

Een 91-jarige man uit Oosterhout verloor op dezelfde manier sieraden. Met zijn bankpas werd een paar honderd euro gepind.

Tweede verdachte van oplichting in Best (foto: Politie.nl).

Een 60-jarige man uit Best verloor begin september vorig jaar tweeduizend euro nadat hij in een nep sms-bericht van zijn bank trapte met daarin een phishinglink.

verdachte van oplichting in Heesch (foto: Politie.nl).

Een 89-jarige inwoonster van Heesch werd begin juni 2025 bezocht door nepagenten. Zij verloor diverse sieraden waaronder haar trouwring, een gouden ketting en bijna tweeduizend euro.

Verdachte van oplichting in Eersel (foto: Politie.nl).

Een 69-jarige man uit Eersel trapte in een sms-bericht die van 'Mijn Overheid' leek te komen. Er werd duizend euro van zijn rekening opgenomen. Toen het slachtoffer door had dat er iets mis was, blokkeerde hij meteen zijn rekening.

Verdachte van oplichting in Beek en donk (foto: Politie.nl).

Een 72-jarige vrouw uit Beek en Donk stond aan een nepagent, na een verhaal over een crimineel, haar trouwring en die van haar overleden echtgenoot af en haar bankpas. Daarmee werd vervolgens geld gepind.

Verdachte van oplichting in Boxtel (foto: Politie.nl).

Een 79-jarige, kwetsbare man die aan dementie lijdt werd begin april vorig jaar beroofd van vijfduizend euro. Hij werd liefst drie uur lang aan de telefoon gehouden door een nepagent.

Verdachte van oplichting in Eindhoven (foto: Politie.nl).

Een 80-jarige vrouw uit Eindhoven, die al eerder het slachtoffer van oplichters was geworden, werd op een soortgelijke manier in de val gelokt. Met haar geld werden voor honderden euro's aan merkkleding, parfum en sieraden gekocht.

Verdachte van oplichting in Geldrop (foto: Politie.nl.)

Een echtpaar in Geldrop werd opgelicht met een sluwe truc nadat ze een lamp te koop aanboden op een verkoopsite voor particulieren. Met hun gestolen bankpas werd twee keer gepind in Amersfoort.

Verdachte van oplichting in Vught (foto: Politie.nl).

Een 81-jarige Vughtenaar raakte door een verzonnen verhaal van een nepagent duizend euro kwijt voordat hij zijn rekening kon laten blokkeren.

F-game

Jongeren die zich bezighouden met oplichting spreken vaak over F-Game, het fraudespel. "Maar mensen oplichten en fraude plegen zijn geen spelletjes, maar serieuze misdrijven", benadrukte de politie eerder. Ze ziet dat slachtoffers meestal kwetsbare ouderen zijn en dat de impact op hen groot is. "Het vertrouwen in de medemens en instanties raken ze hierdoor volledig kwijt. Veel slachtoffers doen uit schaamte geen aangifte." Met de campagne hoopt de politie jongeren te ontmoedigen om zich voor een kleine beloning te laten gebruiken voor dit soort oplichting, vertelt Anne Jan Oosterheert. Hij is portefeuillehouder Digitale Criminaliteit bij de politie. "We hopen dat uiteindelijk niemand zich meer zal laten lenen als loopjongen voor deze organisaties en hiermee het fenomeen nepagenten en nepbankmedewerkers zal stoppen." In deze podcast besteedt Omroep Brabant aandacht aan de Game Over-campagne van de politie: