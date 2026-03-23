Beroemde Land van Ooit-soldaten zijn toe aan een opknapbeurt: 'Megaklus'
De beroemde soldaten van het Land van Ooit worden opgeknapt. Het pretpark bestaat al jaren niet meer en de iconische Napoleonbeelden in de vijver bij het park zijn compleet verwaarloosd. Met een hijskraan worden ze maandag uit de vijver getakeld.
De gigantische beelden wegen 1000 tot 1500 kilo. Met een enorme kraan worden ze na decennia één voor één uit de vijver gehaald. "Dit is een megaklus", vertelt initiatiefnemer Jan Kelders. "Iedereen kent deze beelden."
Fans staan deze ochtend bij de hekken naar het takelen te kijken. Zo ook Marc van Delft, met een grote glimlach: "Ik ben hier 36 jaar geleden getrouwd en heb nog foto's, tussen de beelden. Dat zouden we nu niet meer doen, want ze zitten onder de modder." Hij sluit optimistisch af: "De beelden en ons huwelijk hebben stand gehouden."
Schade
De beelden hebben zichtbare schade: sommige figuren missen vingers en ook de verf is flink aangetast. Het opknappen van de beelden gaat zeker een jaar duren. Een groep vrijwilligers gaat ermee aan de slag.
"De beelden worden helemaal schoongemaakt. Ze worden gestript en de kleuren worden verwijderd. Ze worden weer waterdicht gemaakt en alles wordt hersteld", legt Kelders kort uit. Daarna worden de soldaten weer terug in de vijver geplaatst. Zonder vrijwilligers zou zo'n renovatieproject in de honderdduizenden euro's lopen.
Kloontje het Reuzenkind en Sap de Aardwortel lopen niet meer rond in Nieuwkuijk. Het Land van Ooit ging in 2007 failliet, maar het park is allesbehalve vergeten. Het landgoed werd gekocht door de gemeente Heusden. De naam werd veranderd in Poort van Heusden en in 2019 is het roze kasteel in de oorspronkelijke kleuren geverfd. Het kasteel is inmiddels omgebouwd tot hotel.