Beroemde Land van Ooit-soldaten zijn toe aan een opknapbeurt: 'Megaklus'

De beroemde soldaten van het Land van Ooit worden opgeknapt. Het pretpark bestaat al jaren niet meer en de iconische Napoleonbeelden in de vijver bij het park zijn compleet verwaarloosd. Met een hijskraan worden ze maandag uit de vijver getakeld.

De gigantische beelden wegen 1000 tot 1500 kilo. Met een enorme kraan worden ze na decennia één voor één uit de vijver gehaald. "Dit is een megaklus", vertelt initiatiefnemer Jan Kelders. "Iedereen kent deze beelden."

Fans staan deze ochtend bij de hekken naar het takelen te kijken. Zo ook Marc van Delft, met een grote glimlach: "Ik ben hier 36 jaar geleden getrouwd en heb nog foto's, tussen de beelden. Dat zouden we nu niet meer doen, want ze zitten onder de modder." Hij sluit optimistisch af: "De beelden en ons huwelijk hebben stand gehouden."