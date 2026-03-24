Kunstfluiter Geert zit door oorlog plots zonder werk, maar hij fluit door

Geert Chatrou uit Mierlo kan zo mooi fluiten dat hij drie keer wereldkampioen kunstfluiten werd. De Mierlonaar kon er zelfs zijn geld mee verdienen en trad de afgelopen acht jaar op met Cirque du Soleil. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten is hij zijn werk kwijtgeraakt. Het circus zou gaan toeren in die regio, toen de VS en Israël Iran aanvielen. Toch fluit hij volop door. "Het is heel goed voor je in moeilijke tijden."

De 57-jarige Chatrou begon op zijn dwarsfluit bij de harmonie. Maar hij hield er ook van om gewoon zonder instrument te fluiten, eigenlijk de hele dag door. "Mijn vrouw wordt er helemaal gek van." Het fluiten ging hem zo goed af dat hij in 2004, 2005 en 2009 wereldkampioen werd. In de VS sleepte hij de titel binnen nadat hij het Amerikaanse volkslied had gefloten. Chatrou slaagde er zelfs in om de kost ermee te verdienen. Hij speelde mee met orkesten en bands. Wat begon als grap, kreeg een serieuze ondertoon. Hij fluit mee met Vivaldi of jazzmuziek: "Het is bloedserieus werk."

Zelfs Cirque du Soleil meldde zich, op zoek naar iemand die mooi kon fluiten. "Ik heb auditie gedaan in Montréal en ben zelfs aangenomen. Maar het kwam gewoon niet goed uit in mijn leven op dat moment om met het circus mee te gaan."

"Ik was nooit thuis en heb de hele wereld gezien."

Jaren later, in 2018, meldde Cirque du Soleil zich opnieuw: "Hun fluiter was ermee opgehouden en ze zochten weer iemand." Dit keer kwam het wel goed uit. Acht jaar lang toerde Chatrou met het circus: "Compleet met hoge hoed." Hij begeleidde met zijn gefluit de muzikanten en de artiesten, was nooit thuis en heeft de hele wereld gezien.

Geert Chatrou in circusuniform met zijn kleindochter (foto: privé).

Dit jaar, in juni, zou de show met Chatrou zou ten einde komen. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten zit hij nu al ineens zonder werk, het circus zou gaan toeren in die regio . "Het is vooral erg voor die mensen daar. Maar voor mij persoonlijk is het wel een gemis. Ik reisde met 125 mensen en daar had ik erg goed contact mee." Ineens viel de circusfamilie van hem weg en zit hij weer thuis in Mierlo: "Eigenlijk heb ik mijn laatste show niet kunnen geven."