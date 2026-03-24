Duizend magnolia’s veranderen Peters dorp in een bloemenparadijs

Ieder voorjaar verandert Ossendrecht in een sprookje van roze, paarse en witte bloesems. “Alsof je in een schilderij wandelt, alleen ken ik geen enkele schilder die dit zo mooi kan verbeelden als de natuur zelf”, zegt Peter Blommerde (66) trots. Hij komt superlatieven tekort wanneer hij het heeft over de magnolia’s in zijn woonplaats.

De grote aanjager van de bloemenpracht op de Brabantse Wal is Peter zelf. Ruim dertig jaar geleden begon hij met het kweken van magnolia’s. Trots wijst hij naar de ruim vier meter hoge blikvanger in zijn tuin. De grote kelkvormige bloemen en de geur zijn volgens hem indrukwekkend. “Dit is de Soulangeana White Giant. Tsja, wat moet ik er verder aan toevoegen?” Wist jij dat magnolia's ouder zijn dan dinosaurussen?

Peter hoeft zijn kennis van de verschillende soorten en rassen van de oeroude beverbomen niet te verbloemen. Waarom zou hij ook? Zijn kennis over magnolia’s is grenzeloos. Zo weet hij te vertellen dat de bloeiende bomen tot de oudst bloeiende planten op aarde behoren. Uit fossiele vondsten blijkt dat de bomen wel zo’n 120 miljoen jaar oud zijn. “Ze hebben de dinosaurussen overleefd, best een stevig plantje dus”, stelt Peter.

Zijn passie werkte de afgelopen jaren aanstekelijk in het dorp. Hij wist zijn enthousiasme eerst over te brengen op zijn buren en later ook op de gemeente. Het leidde ertoe dat er in de afgelopen vijf jaar ruim 350 jonge boompjes gratis werden uitgedeeld aan inwoners. Ook kale stukken openbaar groen toverde Peter samen met een vaste groep vrijwilligers om in een oase van bloemen en bodemplanten.

De uitbundige bloesem langs het fietspad in Ossendrecht (foto: Erik Peeters).

Inmiddels staat de teller op duizend magnoliabomen. Ossendrecht is daarmee het magnoliadorp van Nederland. Peter: “Er worden communiefoto’s gemaakt en er komen mensen van heinde en verre om al het moois te bekijken. Maar het blijft moeilijk om deze bloei vast te leggen op camera. Eigenlijk moet je het ter plekke beleven.” De bloeiende bomen werken als een magneet voor hommels en bijen. Je hoort ze voortdurend zoemen wanneer je erlangs loopt. Voor Peter klinkt dat als muziek in zijn oren. “Deze bomen komen oorspronkelijk uit Japan. Sommige mensen vinden dat we moeten vasthouden aan inheemse soorten. Ik vind dat we daar niet zo principieel in hoeven te zijn. Het gaat erom dat mensen én bijen er blij van worden.” Regen en wind zijn geen spelbreker

Door het uitblijven van nachtvorst en de hoge temperaturen van de afgelopen dagen is de bloemenpracht zo’n twee weken eerder dan gemiddeld op gang gekomen. Vanaf woensdag wordt veel regen verwacht en is het spektakel even voorbij. Peter: “Geen paniek, want er staan nog een heleboel bomen in de knop. Er valt de komende weken nog volop te zien.”