Drie verdachten Game Over-campagne in Brabant herkend

Van de verdachten die herkenbaar in beeld zijn gebracht in de politiecampagne Game Over?! zijn er inmiddels twee herkend. Het gaat om zaken in Best, Boxtel en Oosterhout, waarbij slachtoffers werden opgelicht door nepagenten of helpdeskfraude.

In Best verloor een 87-jarige vrouw sieraden en geld, terwijl in Oosterhout een 91-jarige man op dezelfde manier sieraden en enkele honderden euro’s kwijtraakte. In Boxtel werd een 79-jarige, kwetsbare man die aan dementie lijdt, beroofd van vijfduizend euro. Hij werd liefst drie uur lang aan de telefoon gehouden door een nepagent.

De foto’s van de verdachten zijn inmiddels offline gehaald. Volgens de politie zijn de beelden gebruikt 'voor het onder de aandacht brengen van diverse zaken uit de regio'. Via social media en de Game Over-website kwamen meerdere tips binnen, die nu verder worden onderzocht.