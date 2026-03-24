Man en vrouw thuis aangehouden na oplichting op internet

De politie heeft maandag in Den Bosch een man (34) en vrouw (37) aangehouden omdat ze online mensen zouden oplichten. De politie startte halverwege vorig jaar een onderzoek naar de twee nadat er verschillende aangiften werden gedaan.

De twee adverteerden online met spullen die te koop stonden. De goederen moesten vooraf betaald worden, maar werden nooit geleverd. Na onderzoek van digitale specialisten kwam de politie de Bosschenaren op het spoor.

16 aangiften

In het onderzoek zijn 16 aangiftes van oplichting meegenomen. Mogelijk hebben de twee nog meer slachtoffers gemaakt, maar is daar nooit aangifte van gedaan. De man en vrouw werden in hun huis aangehouden. Die woning is doorzocht en daar zijn gegevensdragers als computers in beslag genomen voor verder onderzoek.