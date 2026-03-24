Navigatie overslaan

Man en vrouw thuis aangehouden na oplichting op internet

Vandaag om 16:32
Foto: Flickr/Keith Allison

De politie heeft maandag in Den Bosch een man (34) en vrouw (37) aangehouden omdat ze online mensen zouden oplichten. De politie startte halverwege vorig jaar een onderzoek naar de twee nadat er verschillende aangiften werden gedaan.

Profielfoto van Femke de Jong
Geschreven door
Femke de Jong

De twee adverteerden online met spullen die te koop stonden. De goederen moesten vooraf betaald worden, maar werden nooit geleverd. Na onderzoek van digitale specialisten kwam de politie de Bosschenaren op het spoor.

16 aangiften
In het onderzoek zijn 16 aangiftes van oplichting meegenomen. Mogelijk hebben de twee nog meer slachtoffers gemaakt, maar is daar nooit aangifte van gedaan.  De man en vrouw werden in hun huis aangehouden. Die woning is doorzocht en daar zijn gegevensdragers als computers in beslag genomen voor verder onderzoek.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
