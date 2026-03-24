Babi pangang uit Brabant en duizend magnolia's in bloei: dit heb je gemist

Van babi pangang die zijn oorsprong kent in Eindhoven in de jaren '50 tot duizenden magnolia's in Ossendrecht die twee weken vroeger bloeien dan normaal. Dit zijn de vijf verhalen die je gelezen moet hebben.

Wie had dat gedacht? De babi pangang zoals we die nu kennen, komt gewoon uit Eindhoven. In de jaren 50 bedacht restaurant Pom Lai aan het Stratumseind het iconische gerecht met de felrode zoetzure saus. Grootvader Ching paste het recept aan voor de Nederlandse smaak: minder vet vlees en een saus van tomatenpuree, azijn en suiker in plaats van gefermenteerde zwarte bonen. Het succes verspreidde zich via de Chinese gemeenschap door heel Nederland. Lees hier het hele verhaal.

Bladel telt opvallend veel overlijdens in 2025. Met 248 sterfgevallen tegenover 188 een jaar eerder, is er een stijging van 32 procent. Samen met Noord-Beveland heeft Bladel procentueel de hoogste overlijdenscijfers van Nederland. De oorzaak blijft onduidelijk - gemeente en GGD doen er geen onderzoek naar. Uitvaartondernemers merkten ook dat het drukker was, maar benadrukken dat aantallen per jaar kunnen fluctueren. Hier lees je meer.

De deadline van ASML voor de ontslagronde gaat niet gehaald worden. Van de 1700 banen die op de schop gaan, is volgens vakbond CNV nog niet eens de helft afgehandeld. Dinsdagmiddag protesteren werknemers opnieuw bij het hoofdkantoor in Veldhoven. ASML hoopt het aantal gedwongen ontslagen te beperken door interne herplaatsing, maar de vakbonden vinden dat er meer mogelijk is. De gesprekken gaan door tot eind april. Check het hier.

Drie verdachten uit de Game Over-campagne zijn inmiddels herkend. Het gaat om zaken in Best, Boxtel en Oosterhout waarbij vooral ouderen slachtoffer werden van oplichting door nepagenten. In Boxtel werd een 79-jarige man met dementie zelfs drie uur aan de telefoon gehouden en verloor vijfduizend euro. De foto's van de verdachten zijn nu offline gehaald na meerdere tips via social media. Lees hier hun verhaal.

Ossendrecht verandert elk voorjaar in een bloemenparadijs dankzij duizend magnoliabomen. Peter Blommerde (66) is de grote aanjager van deze bloemenpracht en deelde de afgelopen jaren 350 jonge boompjes gratis uit aan dorpsgenoten. De 120 miljoen jaar oude beverbomen bloeien dit jaar twee weken eerder door de warmte. Ondanks regen en wind de komende dagen blijft er nog volop te zien, want veel bomen staan nog in de knop. Hier lees je het verhaal.