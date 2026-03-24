Dubbele klus voor Onno Hoes: verkenner in Waalwijk, informateur in Moerdijk

Onno Hoes krijgt een drukke agenda. In Waalwijk gaat hij als verkenner onderzoeken welke partijen samen een nieuwe coalitie kunnen vormen. Tegelijkertijd werkt hij in Moerdijk als informateur. Ook daar voert hij gesprekken met partijen en brengt hij advies uit voor het nieuwe gemeentebestuur.

Oud-waarnemend burgemeester van Tilburg is door de Waalwijkse VVD gevraagd voor de rol in Waalwijk. De partij kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen als grootste partij uit de bus. : “Met Onno Hoes dragen wij een ervaren bestuurder voor die dit proces zorgvuldig en onafhankelijk kan begeleiden. Onze inwoners en ondernemers mogen verwachten dat we snel werken aan een stabiel gemeentebestuur dat levert voor Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik", vertelt Milos Boksan, lijsttrekker van de Waalwijkse VVD.

Moerdijk

Maandagmiddag werd bekend dat Hoes ook in Moerdijk aan de slag gaat als informateur. Ook daar is hij gevraagd door de VVD. Dat Hoes werd gevraagd door beide partijen is niet verrassend: hij was zelf eerder lid van de VVD in de Provinciale Staten van Brabant.