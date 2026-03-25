VIDEO

18-jarige man opgepakt voor steekpartij in Etten-Leur

Vandaag om 09:11 • Aangepast vandaag om 09:58

De politie heeft dinsdagavond rond kwart voor tien een 18-jarige man uit Roosendaal opgepakt voor een steekpartij in Etten-Leur. Eerder die avond, rond kwart over acht, werd een man neergestoken op het Burchtplein in Etten-Leur. Hij liep daarna gewond een supermarkt binnen.

Redactie

Volgens een woordvoerder van de politie gebeurde de steekpartij op straat. De politie doet nog onderzoek naar de steekpartij en roept getuigen op contact op te nemen.

Slachtoffer loopt supermarkt in
Het Burchtplein werd na de steekpartij afgezet. Verspreid over het plein waren verschillende bloedsporen te zien. Het slachtoffer liep na de steekpartij een supermarkt in. Daar is hij uiteindelijk behandeld door ambulancemedewerkers. 

Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.