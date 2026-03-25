Cocaïnegolf in Moerdijk: 'Criminelen zoeken plekken met minder controle'

Het barst van de cocaïnevondsten in Moerdijk. Het afgelopen half jaar werd er bijna dertien ton coke gevonden. Maar waarom kiezen criminelen deze plaats uit? Dirk Korf, hoogleraar Criminologie aan de Universiteit van Amsterdam, heeft een paar theorieën.

Volgens Korf zou het te maken kunnen hebben met wat hij 'gecontroleerde doorvoer' noemt. "Het kan zijn dat de lading al langer door de politie en douane in de gaten gehouden wordt. Misschien is de container met cocaïne zelfs al een keer bekeken. Toch laten ze de lading gecontroleerd doorvoeren, om te kijken waar het uiteindelijk afgeleverd en uitgepakt wordt." Op die manier heeft de politie niet alleen de drugs te pakken, maar ook de criminelen die erachter zitten: "En dan niet alleen de jochies, het liefst de grote baas." De volgende bestemming

Ook kan Moerdijk volgens de hoogleraar een plek zijn waar cocaïne bewust wordt gelost om verder te worden verspreid. "Zoveel snuivers wonen er niet in Moerdijk", zegt hij met een knipoog. "Er is weinig verband tussen de plek waar de drugs aankomen en waar ze uiteindelijk worden gebruikt. Cocaïne wordt vaak doorgevoerd naar het buitenland.”

Volgens hem zoeken criminelen daarbij naar een dekmantel. “Ze kiezen er soms bewust voor om een lading uit te halen op een plek als Moerdijk, waar die bijvoorbeeld aankomt bij een bedrijf dat van niets weet.” Dat soort smokkel gebeurt op allerlei manieren. We kennen allemaal het klassieke voorbeeld van cocaïne verstopt tussen bananen, maar het kan ook anders. Zo werd in 2024 een hijskraan onderschept, die vanuit Zuid-Amerika naar Moerdijk het land werd ingevoerd. De kraan bleek volgepropt met drieduizend kilo coke. Dit maakt Moerdijk aantrekkelijk

Maar waarom kiezen criminelen dan niet voor een grotere plek zoals de haven van Rotterdam? "Criminelen blijven zoeken naar plekken waar minder gecontroleerd wordt", zegt Korf. Het helpt mee dat Moerdijk een plek is waar water- en wegverkeer op elkaar aansluiten, waardoor verspreiden makkelijker wordt. "Natuurlijk is een plek met veel opslagruimtes zoals loodsen ook aantrekkelijk." Van tevoren is volgens hem lang niet altijd uitgedacht waar de drugs uiteindelijk belanden. "Er is een groot netwerk van organisatoren bij betrokken, maar het is beter dat ze de route niet allemaal precies weten. Zo kunnen ze elkaar niet verklikken." De criminoloog denkt dan ook dat de enorme hoeveelheden gevonden cocaïne vooral met toeval te maken hebben. "Het gebeurt eigenlijk overal in het land. En waarschijnlijk hebben de criminelen gewoon 'pech' dat de politie en douane juist nu heel actief zijn."

