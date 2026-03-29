Kay de Wolf net buiten het podium, Herlings in tweede manche naar plek drie

Vandaag om 14:15 • Aangepast vandaag om 18:37
Kay de Wolf (foto: FullSpectrum).
Kay de Wolf is er zondag net niet in geslaagd om op het podium te komen van de GP in Zwitserland. De motorcrosser uit Eersel eindigde als vijfde in de eerste manche en in de tweede manche reed hij naar plek vier. Jeffrey Herlings viel uit in de eerste manche, later op de middag eindigde hij als derde.

Leon Voskamp

De eerste manche werd zondagmiddag gewonnen door de Fransman Tom Vialle, voor zijn landgenoot Maxime Renaux. Kay de Wolf uit Eersel werd knap vijfde. Jeffrey Herlings eindigde, net als klassementsleider Lucas Coenen, op nul punten. Hij had problemen met de ketting en werd gediskwalificeerd toen hij hulp aanvaardde.

In de tweede manche deed Herlings het een stuk beter en eindigde hij als derde. In het totaalklassement bezet de Oploonaar nu de derde plek achter de Belg Lucas Coenen en Vialle. Calvin Vlaanderen uit Heeswijk-Dinther staat negende, een plekje hoger dan Kay de Wolf.

Roan van de Moosdijk uit Eindhoven reed voor het eerst dit seizoen mee in de MXGP en eindigde als vijftiende en dertiende.

Lees ook

