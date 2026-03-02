Na tegenslagen is Roan van de Moosdijk hongerig: 'Ik cross zo graag'

Roan van de Moosdijk (25) stond bekend als een groot crosstalent, klaar om de wereldtop te gaan bestormen. De absolute top haalde de Eindhovenaar niet, mede door verkeerde keuzes en blessureleed. Toch blijft hij het vertrouwen houden dat zijn kans nog komt: “Ik weet dat ik het in me heb.”

Van de Moosdijk deed zondag in Lierop mee aan de Dutch MX Season Opener en werd twaalfde en tiende. Maar daar waar provinciegenoten als Jeffrey Herlings en Calvin Vlaanderen komend weekend het MXGP-WK starten in Argentinië, blijft de Eindhovenaar in Nederland achter. Dat hij geen vaste plek heeft tussen de 'grote mannen' in de MXGP komt onder andere door een aantal verkeerde keuzes en blessureleed. Zo werd de voormalig Europees kampioen EMX250 in 2024 ontslagen bij Fantic Factory Racing MXGP Team. Bij zijn volgende team Honda HRC werd de samenwerking beëindigd vanwege een knieblessure. “Ik lag er bijna een jaar uit, dan weet je hoe het werkt in de topsport. Mensen zijn je snel vergeten”, zegt Van de Moosdijk. “Ik had ermee kunnen stoppen, maar tijdens mijn revalidatie kwam ik erachter dat ik zo graag cross. Een besefmoment dat ik vol door moest gaan.”

Het was het Duitse team KTM Kosak Racing dat hem vorig jaar een comeback gunde. Hij ging de ADAC MX Masters rijden, een competitie in Duitsland. Op de laatste wedstrijddag won hij het eindklassement. “Voor het team belangrijk en voor mij financieel ook. Dit jaar wil ik de titel verdedigen, dat is moeilijker dan voor het eerst winnen.”

Naast het crossen in Duitsland reed hij vorig seizoen meerdere Europese races in de MXGP. Dit jaar zal hij daar waarschijnlijk zeven of acht keer aan de start staan. “Mijn hart ligt bij de MXGP, maar ik moet realistisch zijn dat ik vanwege de concurrentie met fabrieksmotoren heel blij mag zijn met een tiende plek. Bovendien verdien ik niks met de MXGP, het kost het team wel veel geld.” Van de Moosdijk blijft vertrouwen houden in een vaste plek bij de MXGP. “Wat als ik geen blessures had gehad of de juiste keuzes had gemaakt? Gelukkig ben ik een persoon die dat redelijk snel achter zich kan laten. Ik ben 25 jaar, wat meer ervaren en fulltime bezig met wat ik graag doe. Het is aan mij om er dit jaar het maximale uit te halen, wellicht krijg ik dan in meer races de kans.”

"Hij heeft naar verkeerde mensen geluisterd."